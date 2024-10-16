Белый дом обвинил Москву в манипуляциях. Силовики проводят обыски

В преддверии президентских выборов в Молдове, которые должны состояться 20 октября, из США поступило предупреждение о том, что Москва осуществляет попытки подрыва электорального процесса и проведения референдума по вступлению в Евросоюз. Плебисцит назначен на тот же день, что и всенародное голосование за кандидатов в президенты. Белый дом обвиняет Россию во вмешательстве в молдавские выборы. По словам представителя Совета национальной безопасности Джона Кирби, российская сторона «активно работает над подрывом выборов в Молдове и ее интеграции в Европу». Румынское издание NEWS.RO цитирует Дж.Кирби: «За последние несколько месяцев Москва выделила миллионы долларов на то, чтобы повлиять на президентские выборы в Молдове. По нашим оценкам, эти средства были направлены на финансирование лояльных партий и распространение в соцсетях дезинформации в поддержку их кампаний.

Ранее Кирби уже высказывал подобное мнение, говоря о попытках дестабилизировать ситуацию в Молдове с целью сместить нынешнюю проевропейскую власть, место которой заняло бы правительство, поддерживающее Москву. Со сходными обвинениями на протяжении прошлого и текущего года неоднократно выступали представители руководства республики и действующий президент Майя Санду. Непосредственными исполнителями данного плана называли в первую очередь лидеров и активистов ныне запрещенной партии «Шор». В минувший вторник и среду, практически накануне президентских выборов, сотрудники спецподразделений молдавской полиции и прокуратуры провели серию обысков у участников снятого с президентской гонки избирательного блока «Победа». Согласно сведениям молдавских СМИ, обыски проходили на севере страны в рамках мероприятий по противодействию фальсификации предстоящих выборов и по расследованию незаконного финансирования, подкупа избирателей и т.п. Основателем уже несуществующей партии «Шор» и отстраненного блока «Победа» выступил беглый депутат парламента, олигарх, осужденный за причастность к краже миллиарда из молдавской госказны, Илан Шор. Он также известен тем, что его супругой является известная певица Жасмин – у пары подрастает двое детей.

Несмотря на вынесенный приговор по делу о миллиарде и о сопутствующих коррупционных деяниях, Шор со своей одноименной партией сумел получить 6 мест в парламенте по итогам выборов 2021 года. Сам он при этом покинул Молдову после смены власти и четырехлетних судебных разбирательств и апелляций, завершившихся присуждением ему 15 лет тюремного заключения. Официально нынешнее местонахождение Илана Шора не называется, хотя в качестве такового указывают и Россию, и Израиль. Как бы то ни было, политик и финансист продолжил руководить политформированием в удаленном формате, а в Молдове его замещала одна из лидеров «Шор» Марина Таубер. Впоследствии и ей, и ряду других партийных активистов пришлось столкнуться с молдавской фемидой, но уже в связи с нарушениями на местных выборах, подозрениями в организации акций по дестабилизации ситуации в стране при поддержке Москвы и даже в госизмене. В результате партия «Шор» была объявлена вне закона и распущена. Однако весной нынешнего года Илан Шор объявил в Москве на съезде политиков, поддерживающих вступление Молдовы в ЕАЭС, о создании блока «Победа», призванного предложить альтернативу курсу евроинтеграции. Данная концепция прозвучала открыто.