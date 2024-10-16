Белый дом обвинил Москву в манипуляциях. Силовики проводят обыски
В преддверии президентских выборов в Молдове, которые должны состояться 20 октября, из США поступило предупреждение о том, что Москва осуществляет попытки подрыва электорального процесса и проведения референдума по вступлению в Евросоюз. Плебисцит назначен на тот же день, что и всенародное голосование за кандидатов в президенты.
Белый дом обвиняет Россию во вмешательстве в молдавские выборы. По словам представителя Совета национальной безопасности Джона Кирби, российская сторона «активно работает над подрывом выборов в Молдове и ее интеграции в Европу».
Румынское издание NEWS.RO цитирует Дж.Кирби: «За последние несколько месяцев Москва выделила миллионы долларов на то, чтобы повлиять на президентские выборы в Молдове. По нашим оценкам, эти средства были направлены на финансирование лояльных партий и распространение в соцсетях дезинформации в поддержку их кампаний.
Ранее Кирби уже высказывал подобное мнение, говоря о попытках дестабилизировать ситуацию в Молдове с целью сместить нынешнюю проевропейскую власть, место которой заняло бы правительство, поддерживающее Москву.
Со сходными обвинениями на протяжении прошлого и текущего года неоднократно выступали представители руководства республики и действующий президент Майя Санду.
Непосредственными исполнителями данного плана называли в первую очередь лидеров и активистов ныне запрещенной партии «Шор».
В минувший вторник и среду, практически накануне президентских выборов, сотрудники спецподразделений молдавской полиции и прокуратуры провели серию обысков у участников снятого с президентской гонки избирательного блока «Победа». Согласно сведениям молдавских СМИ, обыски проходили на севере страны в рамках мероприятий по противодействию фальсификации предстоящих выборов и по расследованию незаконного финансирования, подкупа избирателей и т.п.
Основателем уже несуществующей партии «Шор» и отстраненного блока «Победа» выступил беглый депутат парламента, олигарх, осужденный за причастность к краже миллиарда из молдавской госказны, Илан Шор. Он также известен тем, что его супругой является известная певица Жасмин – у пары подрастает двое детей.
Несмотря на вынесенный приговор по делу о миллиарде и о сопутствующих коррупционных деяниях, Шор со своей одноименной партией сумел получить 6 мест в парламенте по итогам выборов 2021 года. Сам он при этом покинул Молдову после смены власти и четырехлетних судебных разбирательств и апелляций, завершившихся присуждением ему 15 лет тюремного заключения. Официально нынешнее местонахождение Илана Шора не называется, хотя в качестве такового указывают и Россию, и Израиль.
Как бы то ни было, политик и финансист продолжил руководить политформированием в удаленном формате, а в Молдове его замещала одна из лидеров «Шор» Марина Таубер. Впоследствии и ей, и ряду других партийных активистов пришлось столкнуться с молдавской фемидой, но уже в связи с нарушениями на местных выборах, подозрениями в организации акций по дестабилизации ситуации в стране при поддержке Москвы и даже в госизмене.
В результате партия «Шор» была объявлена вне закона и распущена. Однако весной нынешнего года Илан Шор объявил в Москве на съезде политиков, поддерживающих вступление Молдовы в ЕАЭС, о создании блока «Победа», призванного предложить альтернативу курсу евроинтеграции. Данная концепция прозвучала открыто.
В качестве кандидата в президенты Молдовы блок «Победа» выставил депутата-социалиста Василия Болю, покинувшего партию экс-президента Игоря Додона. Но в конце сентября Центральная избирательная комиссия отклонила заявку нового политформирования и его кандидата на основе процессуальных нарушений.
Глава молдавской национальной полиции заявил, что Россия передала в течение сентября 15 млн долларов через сеть Илана Шора на подкуп более 130 тыс избирателей, которые должны были проголосовать за дружественных Москве кандидатов и отвергнуть концепцию референдума. Согласно утверждению Шора, эти деньги были получены не из внешних источников, а от его бизнеса.
В последние предвыборные дни СМИ в Молдове опубликовали фрагмент видео, где показана беседа близкой соратницы Шора Марины Таубер с лидерами блока «Победа» на местах. Разговор был записан в августе. Политик в числе прочего говорит о неких выплатах либо зарплатах и вознаграждениях для активистов партий блока, поступающих, предположительно, из Москвы.
На данный момент наиболее перспективным кандидатом в президенты Молдовы, которого связывают с Иланом Шором благодаря членству и председательству в партиях «Возрождение» и «Будущее Молдовы», является бывший премьер-министр Василий Тарлев. Он дольше всех в Молдове оставался главой правительства – с 2001 по 2008 год, то есть 7 лет. В его нынешней предвыборной деятельности пока прозвучало единственное предупреждение ЦИК из-за использования финансовых средств без предварительной декларации.