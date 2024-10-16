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Зеленский отправился в Брюссель с планом победы

11:24 462

Президент Украины Владимир Зеленский отправляется в Брюссель на специальное заседание Европейского совета на уровне лидеров, где представит план победы.

«Я представлю план победы — наш инструмент принуждения России к миру. Все лидеры Европы услышат, как нужно усилить наши позиции. Нам нужно завершить эту войну справедливо.

Я благодарю Шарля Мишеля, председателя Евросовета, за приглашение Украине принять участие. Будут также встречи в Европарламенте — и с председателем Робертой Метсолой, и с председателями политических групп в Европарламенте. Будет встреча с Марком Рютте, генсеком НАТО. Также мы готовимся к заседанию Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны.

Главное — больше защиты для Украины сейчас перед зимой», — сказал Зеленский в видеообращении.

Накануне Зеленский представил свой план победы в Верховной Раде. Он состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений и включает приглашение Украины в НАТО и разрешение на удары вглубь России.

Зеленский также сообщил, что во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом в среду обсуждал вопросы дальнобойного оружия, доставки помощи и реализацию плана победы.

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