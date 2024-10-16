Новые угрозы Израилю от командующего КСИР
Иран намерен «болезненно» ответить Израилю, если тот ударит по иранским объектам, американские батареи противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) не помогут, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции генерал-лейтенант Хосейн Салами на церемонии прощания с погибшим замглавы КСИР Аббасом Нилфорушаном.
«Вы знаете, что, когда мы что-то говорим, мы это исполняем. Если нанесете удар по какому-либо нашему объекту как на территории Ирана, так и в регионе, мы ответим болезненно», - сказал Салами, обращаясь к Израилю.