ВСУ запускают по России сверхсекретные «Лютые»

Один из военных с позывным «Вектор» объяснил, что небольшие «Рубаки» помогают отвлекать ПВО от «Лютых», которые несут полезную нагрузку весом до 250 кг.

Другой военный с позывным «Серж» рассказал CNN, что атакующие Россию дроны запрограммированы на более чем 1 тыс. различных точек маршрута, чтобы эффективнее уклоняться от систем ПВО. Тем не менее российские системы срывают многие атаки, добавил он.

Дрон «Лютый» телеканал охарактеризовал как «одно из самых сверхсекретных вооружений Украины». Он представляет собой низкоплан с двухбалочным фюзеляжем, выполненным из стеклопластика (стекловолокно и эпоксидная смола), конструкция усилена металлической сеткой и фанерой. Его длина составляет 13 футов (3,9 м), а размах крыльев — 23 фута (7 м).