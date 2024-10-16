USD 1.7000
EUR 1.8451
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Мария Захарова: "Ханкенди - это территория Азербайджана. И точка"
Новость дня
Мария Захарова: "Ханкенди - это территория Азербайджана. И точка"

ВСУ запускают по России сверхсекретные «Лютые»

видео
11:55 1323

Украина запускает вглубь России беспилотники самолетного типа «Лютый», прикрывают такие дроны меньшие по размеру дроны-камикадзе «Рубака», рассказали CNN украинские военные на условиях анонимности.

Один из военных с позывным «Вектор» объяснил, что небольшие «Рубаки» помогают отвлекать ПВО от «Лютых», которые несут полезную нагрузку весом до 250 кг.

Другой военный с позывным «Серж» рассказал CNN, что атакующие Россию дроны запрограммированы на более чем 1 тыс. различных точек маршрута, чтобы эффективнее уклоняться от систем ПВО. Тем не менее российские системы срывают многие атаки, добавил он.

Дрон «Лютый» телеканал охарактеризовал как «одно из самых сверхсекретных вооружений Украины». Он представляет собой низкоплан с двухбалочным фюзеляжем, выполненным из стеклопластика (стекловолокно и эпоксидная смола), конструкция усилена металлической сеткой и фанерой. Его длина составляет 13 футов (3,9 м), а размах крыльев — 23 фута (7 м).

Финансист международного терроризма предстанет перед Бакинским судом
Финансист международного терроризма предстанет перед Бакинским судом
12:41 146
Подготовка к COP29: Ильхам Алиев на Олимпийском стадионе
Подготовка к COP29: Ильхам Алиев на Олимпийском стадионе
11:32 1777
Главу египетской разведки ушли. Сразу после встречи с шефом израильской контрразведки
Главу египетской разведки ушли. Сразу после встречи с шефом израильской контрразведки горячая тема
10:07 3141
Полчища гусениц напали на Баку
Полчища гусениц напали на Баку наши подробности
16 октября 2024, 22:37 9165
Запад хочет переименовать «зеленую экономику» в Араика Арутюняна
Запад хочет переименовать «зеленую экономику» в Араика Арутюняна на злобу дня
09:20 5273
Мария Захарова: "Ханкенди - это территория Азербайджана. И точка"
Мария Захарова: "Ханкенди - это территория Азербайджана. И точка"
16 октября 2024, 20:30 12229
Наивный план Зеленского? А где реальный план Вашингтона?
Наивный план Зеленского? А где реальный план Вашингтона? главная тема
00:16 4945
Trendyol и Temu убивают малые и средние карго-компании в Азербайджане
Trendyol и Temu убивают малые и средние карго-компании в Азербайджане главная тема
16 октября 2024, 20:01 7449
На кону и судьба Молдовы
На кону и судьба Молдовы haqqin.az из Кишинева
16 октября 2024, 18:19 5683
Датчане, шведы, исландцы заполонили Баку
Датчане, шведы, исландцы заполонили Баку ФОТО, ВИДЕО
02:18 10345
Помощник Алиева отвечает Западу в Newsweek: «Это аморально!..»
Помощник Алиева отвечает Западу в Newsweek: «Это аморально!..» мы прорываем блокаду
16 октября 2024, 22:55 9833

ЭТО ВАЖНО

Финансист международного терроризма предстанет перед Бакинским судом
Финансист международного терроризма предстанет перед Бакинским судом
12:41 146
Подготовка к COP29: Ильхам Алиев на Олимпийском стадионе
Подготовка к COP29: Ильхам Алиев на Олимпийском стадионе
11:32 1777
Главу египетской разведки ушли. Сразу после встречи с шефом израильской контрразведки
Главу египетской разведки ушли. Сразу после встречи с шефом израильской контрразведки горячая тема
10:07 3141
Полчища гусениц напали на Баку
Полчища гусениц напали на Баку наши подробности
16 октября 2024, 22:37 9165
Запад хочет переименовать «зеленую экономику» в Араика Арутюняна
Запад хочет переименовать «зеленую экономику» в Араика Арутюняна на злобу дня
09:20 5273
Мария Захарова: "Ханкенди - это территория Азербайджана. И точка"
Мария Захарова: "Ханкенди - это территория Азербайджана. И точка"
16 октября 2024, 20:30 12229
Наивный план Зеленского? А где реальный план Вашингтона?
Наивный план Зеленского? А где реальный план Вашингтона? главная тема
00:16 4945
Trendyol и Temu убивают малые и средние карго-компании в Азербайджане
Trendyol и Temu убивают малые и средние карго-компании в Азербайджане главная тема
16 октября 2024, 20:01 7449
На кону и судьба Молдовы
На кону и судьба Молдовы haqqin.az из Кишинева
16 октября 2024, 18:19 5683
Датчане, шведы, исландцы заполонили Баку
Датчане, шведы, исландцы заполонили Баку ФОТО, ВИДЕО
02:18 10345
Помощник Алиева отвечает Западу в Newsweek: «Это аморально!..»
Помощник Алиева отвечает Западу в Newsweek: «Это аморально!..» мы прорываем блокаду
16 октября 2024, 22:55 9833
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться