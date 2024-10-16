В России массово изымают из оборота БАДы из Армении

Роспотребнадзор изъял из оборота более 118 000 упаковок биологически активных добавок (БАД), зарегистрированных в Армении и имевших в своем составе симетикон (препарат, уменьшающий метеоризм) и мелатонин (гормон, регулирующий циркадные ритмы), сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы ведомства.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, синтетические лекарственные субстанции и гормоны (симетикон и мелатонин), не являющиеся эссенциальными факторами питания, запрещены в составе БАД. Симетикон и мелатонин зарегистрированы как фармацевтические субстанции и самостоятельные лекарства, добавили там.

Всего служба при мониторинге Единого реестра свидетельств о государственной регистрации продукции выявила 48 биологически активных добавок к пище, не отвечающих обязательным требованиям актов Таможенного союза, зарегистрированных уполномоченными органами Республики Армения. Это, как считают в ведомстве, создает риски нахождения в обороте небезопасной продукции. Роспотребнадзор также проинформировал Евразийскую экономическую комиссию, чтобы Минэкономики Армении проверило обоснованность выданных свидетельств о государственной регистрации добавок.