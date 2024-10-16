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Украина будет в НАТО

Обещает генсек
12:28 410

Украина станет 33-им или 34-ым членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте.

«На данный момент выглядит, что Украина будет 33-м членом. Но, возможно, перед ней вынырнет кто-то другой. Но Украина будет членом НАТО в будущем. Это то, что мы решили в Вашингтоне. Поэтому вопрос сейчас — о хронологии», - сказал Рютте по прибытии на встречу министров обороны стран Североатлантического альянса в Брюсселе.

Сейчас, по его словам, союзники сосредоточены на усилиях, которые прокладывают мост к членству Украины.

«Поэтому если есть конкретный вопрос «Когда?», я не могу дать на него ответ сейчас, на данный момент. Но мы работаем над всеми этими направлениями, чтобы на самом деле они однажды стали членом НАТО», — добавил Рютте.

На этом фоне издание Times написало, что НАТО не захочет отправлять войска в Украину. Как пишет издание, в том случае, если «их убьют российские войска», такие страны, как Великобритания, могут быстро оказаться втянутыми в войну, что приблизит регион к Третьей мировой.

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