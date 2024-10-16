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Израиль может ударить по Ирану «в ближайшие дни»

12:35 158

Израиль «в ближайшие дни» может нанести ответный удар по Ирану после его ракетной атаки на еврейское государство. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на израильских чиновников.

По их словам, еще нет окончательного решения, какие цели Израиль выберет для удара по Ирану.

Телеканал CNN со ссылкой на источники 16 октября сообщил, что США ожидают удара Израиля до выборов американского президента 5 ноября. По их информации, план израильской атаки уже полностью готов, а премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заверил Вашингтон, что операция будет ограничена военными целями и не затронет нефтяные или ядерные объекты.

15 октября министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что Иран будет атакован уже в скором времени и это станет «точным и смертоносным ответом».

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