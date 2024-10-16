Финансист международного терроризма предстанет перед Бакинским судом

Завершено предварительное расследование по уголовному делу, начатому в Службе государственной безопасности (СГБ) в отношении Юсифа Алиева, арестованного по обвинению в финансировании международного терроризма.

Как сообщает haqqin.az, материалы по уголовному делу были направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения. Дело находится в производстве судьи Эльмина Рустамова.

Отметим, что Юсиф Алиев был арестован в ходе операции СГБ. Следствию удалось установить, что задержанный, создав различные закрытые группы в социальных сетях Telegram и WhatsApp, переводил собранные денежные средства в зарубежные страны с целью финансирования международной террористической организации. Он был привлечен к уголовной ответственности.

Юсифу Алиеву предъявлены обвинения по статье 214-1 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. По этой статье ему грозит от 10 до 14 лет лишения свободы.