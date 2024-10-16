В жажде американского удара

Американские военные подвергли бомбардировке ряд целей хуситов в Йемене, заявил министр обороны США. Бомбардировщики B-2 ВВС США нанесли «высокоточные удары» по пяти подземным складам оружия в контролируемых хуситами районах страны. Воздушные удары по хуситам с октября-ноября 2023 года, когда они начали атаковать коммерческие суда в Красном море, стали такой редкостью, что уже воспринимаются как экзотика. Тем более странная, что хуситы не только не видят для себя угроз в этих ударах, но и стремятся к эскалации и расширению войны. Скажу больше: если внимательно проанализировать публичные выступления руководства движения и то, о чем они говорят в кулуарах, хуситы становятся все более амбициозными. «ХАМАС и «Хезболла» понесли тяжелейшие потери. И теперь именно мы, хуситы, должны стать центральной фигурой иранской Оси сопротивления, к чему вполне готовы».

Иными словами, Тегеран должен финансировать и снабжать их более масштабно, чем это было до конца 2023 года. А уж они развернутся до самого Средиземного моря в одну сторону. И до Индийского океана в другую. И хотя их нападения привели к более чем 50-процентному сокращению количества судов, проходящих через Красное море, и почти 50-процентному увеличению страховых ставок для судов, которые продолжают проходить через Суэцкий канал, но адекватной реакции на эти угрозы международным морским торговым путям так и не последовало. Международный бизнес принял решение, что не нужно рисковать – проще огибать Африканский Рог. Пусть это увеличивает стоимость доставляемых товаров, но ведь постепенно плата за это начинает перекладываться на конечного потребителя. А Вашингтон продолжает бояться большой войны в Йемене, и противостояние хуситам свелось к схеме «тяни-толкай»: хуситы запускают ракеты или беспилотники по коммерческим судам, Соединенные Штаты сбивают их, а затем время от времени наносят наступательные контрудары по объектам хуситов в Йемене.

И хотя внешне все выглядит как вполне рабочая схема, ведь хуситам удалось потопить только два корабля и еще несколько им удалось повредить, но это успех из серии «не догоним – так хоть согреемся». Поскольку в результате ударов американцев это не ослабило хуситов настолько, чтобы они были не в состоянии вновь атаковать. И уж тем более нисколько не остудило их воинственный пыл. Вообще, нужно заметить, такие группировки более чем устойчивы к людским потерям. К тому же большие потери для них еще и выгодны, поскольку множат число их сторонников. За примерами ходить не надо, опыт ХАМАС в этом отношении весьма показателен. Уже ясно, что американский подход, основанный только на обороне, не сработал. А теперь еще и подход с ограниченными военными ударами перестал работать. А наращивать интенсивность американских атак – это как раз то, чего хотят хуситы от американцев, поскольку это повышает их рейтинг в глазах антиамериканских элит в регионе с одной стороны и вызывает рост авторитета внутри страны: «ничего, что экономика в завале, зато мы, йеменцы, даем отпор американской агрессии», такая вот незатейливая логика.