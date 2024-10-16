Омбудсмен призвала всех активно участвовать в защите детей

Дети – это наше будущее, и они являются самой большой нашей ценностью. Защита и пропаганда прав детей имеют важное значение для их развития, благополучия и защиты от различных угроз. Об этом заявила омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева.

«Конвенция «О правах ребенка», принятая Организацией Объединенных Наций (ООН) 20 ноября 1989 года, является международным документом, который закрепляет права каждого ребенка и обязательства государств-участников, подчеркивая, что дети нуждаются в особой защите. Эта международная конвенция, которая является одной из наиболее ратифицированных в мире в области прав человека, охватывает такие важные принципы, как недопустимость дискриминации, приоритет интересов ребенка, обеспечение права на жизнь и развитие, а также уважение мнений детей.

Азербайджан, как одна из стран, ратифицировавших Конвенцию «О правах ребенка», за прошедшие годы добился значительных успехов в области защиты прав детей благодаря проведению масштабных реформ. Национальное законодательство было приведено в соответствие с современными требованиями, приняты государственные программы, стратегии и другие важные документы, созданы институциональные механизмы, достигнуты важные результаты.

Защита и пропаганда прав детей занимают важное место в деятельности омбудсмена, и в этом направлении регулярно проводятся мероприятия. В связи с 35-й годовщиной принятия Конвенции «О правах ребенка» омбудсмен объявляет с 20 октября по 20 ноября 2024 года «Месяцем прав ребенка» в Азербайджане, как это происходит каждый год.

Ставший традицией «Месяц прав ребенка» направлен на усиление деятельности в области защиты и пропаганды прав детей, повышение внимания и заботы о детях, а также повышение осведомленности в этой области. Опыт прошлых лет показывает, что месячник вызывает большой интерес у соответствующих государственных и местных органов самоуправления, институтов гражданского общества, и масштаб мероприятий, проводимых в этом направлении, постоянно увеличивается.

Учитывая, что 2024 год в Азербайджане объявлен «Годом солидарности во имя зеленого мира», а в ноябре наша страна примет 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), защита прав детей как группы населения, пострадавшей от изменений климата и их последствий, информирование детей в этом направлении и их участие в обсуждениях имеют особое значение.

С сожалением хочу отметить, что экологические преступления, совершенные Арменией на наших территориях, долгое время находившихся под оккупацией, а также мины, заложенные там, представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья гражданского населения, включая детей, и препятствуют их безопасному возвращению. С момента начала военной агрессии Армении против Азербайджана более 3400 наших граждан пострадали от мин, из которых 358 – дети. Считаю, что международные организации, занимающиеся вопросами прав человека, должны предпринять решительные шаги для прекращения минного террора Армении.

Обеспечение всесторонних нужд детей как уязвимой группы населения, постоянное внимание к ним, их гармоничное развитие и воспитание в качестве достойных личностей – это важнейшие факторы для любого государства и прогрессивных обществ.

Учитывая вышеизложенное, я призываю государственные и местные органы самоуправления, институты гражданского общества и другие соответствующие структуры, занимающиеся защитой прав детей, активно присоединиться к «Месяцу прав ребенка» и поддержать нашу инициативу, проводя соответствующие мероприятия в области защиты и пропаганды прав детей.

Мы надеемся, что мероприятия, которые будут проводиться в рамках месячника с активным участием детей, привлекут еще больше внимания к защите прав детей и обеспечат более эффективную защиту прав и свобод», - сказала омбудсмен.