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Мария Захарова: "Ханкенди - это территория Азербайджана. И точка"

Президент Грузии: «У меня нет логического объяснения разворота в сторону России»

13:15 1032

Грузинский президент Саломе Зурабишвили считает, что пророссийские действия власти Грузии могут быть спланированными и связанными с российскими связями основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Об этом она сказала в интервью Politico.

«Я не сторонница теорий заговора, но это может быть план. Возможно, связи Иванишвили с Москвой все еще существуют и стали еще теснее», – сказала она.

Президент Грузии отметила, что вся история ее страны указывает на Россию как главный риск.

«Риск войны возрастает, когда Грузия изолирована от своих партнеров, когда она одинока, разделена и слаба. У меня нет логического, рационального объяснения этому пророссийскому развороту власти», – сказала Зурабишвили.

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Белый дом обвинил Москву в манипуляциях. Силовики проводят обыски
Белый дом обвинил Москву в манипуляциях. Силовики проводят обыски наша корреспонденция: Молдова кипит
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Помощник Алиева отвечает Западу в Newsweek: «Это аморально!..»
Помощник Алиева отвечает Западу в Newsweek: «Это аморально!..» мы прорываем блокаду
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10:07 4081
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