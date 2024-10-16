Президент Грузии: «У меня нет логического объяснения разворота в сторону России»

Грузинский президент Саломе Зурабишвили считает, что пророссийские действия власти Грузии могут быть спланированными и связанными с российскими связями основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Об этом она сказала в интервью Politico.

«Я не сторонница теорий заговора, но это может быть план. Возможно, связи Иванишвили с Москвой все еще существуют и стали еще теснее», – сказала она.

Президент Грузии отметила, что вся история ее страны указывает на Россию как главный риск.

«Риск войны возрастает, когда Грузия изолирована от своих партнеров, когда она одинока, разделена и слаба. У меня нет логического, рационального объяснения этому пророссийскому развороту власти», – сказала Зурабишвили.