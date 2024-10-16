Черчесова оштрафовали за шутку о казахском языке

Как сообщает «Радио Свобода», причиной стала его шутка о казахском языке. Инцидент произошел после домашнего матча Казахстана со сборной Словении в Лиге наций 13 октября. Журналист в майке парижского футбольного клуба ПСЖ задал тренеру вопрос на казахском. Черчесов спросил его, говорит ли тот сейчас на французском.

Министерство туризма и спорта Казахстана призвало спортивные федерации «отнестись с уважением к государственным символам и национальным ценностям, исключая любые неуместные высказывания в их адрес».

В июне Черчесов оказывался в подобной ситуации. Тогда на пресс-конференции, посвященной его назначению, ему не понравился вопрос на казахском языке. Черчесов предложил ответить журналисту на своем родном осетинском. После этого федерация футбола страны заявила, что Черчесов начал учить казахский язык.