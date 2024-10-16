USD 1.7000
EUR 1.8451
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Мария Захарова: "Ханкенди - это территория Азербайджана. И точка"
Новость дня
Мария Захарова: "Ханкенди - это территория Азербайджана. И точка"

Амирбеков в Стране восходящего солнца рассказал о шансе на мир на Южном Кавказе

фото
13:29 582

Состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Японией, а также мирный процесс между Баку и Ереваном и предстоящая конференция COP29 были обсуждены в рамках рабочего визита представителя президента Азербайджана по особым поручениям Эльчина Амирбекова в Японию. Об этом в соцсети X сообщил посол Азербайджана в этой стране Гюрсель Исмаилзаде.

Представитель президента Азербайджана провел ряд встреч с высокопоставленными лицами Японии, в том числе с советником по национальной безопасности Такео Акиба, государственным секретарем, старшим вице-министром иностранных дел Киёто Цудзи и главой комитета по иностранным делам и обороне палаты советников парламента Кими Онода.

Кроме того, Эльчин Амирбеков выступил с докладом на тему "Исторический шанс для мира на Южном Кавказе: вызовы и возможности" на Японском форуме международных отношений (JFIR).

В своем выступлении он подчеркнул важность мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией для обеспечения стабильности и процветания в регионе.

Визит представителя президента Азербайджана в Японию демонстрирует стремление двух стран к укреплению партнерства и развитию взаимовыгодного сотрудничества. Обсуждение актуальных вопросов мирного процесса между Азербайджаном и Арменией подчеркивает роль международного сообщества в содействии установлению долгосрочного мира в регионе.

Япония и Азербайджан установили дипломатические отношения в 1992 году, и с тех пор страны активно развивают сотрудничество в различных сферах, включая экономику, энергетику и культуру.

Оползень в Баку
Оползень в Баку
13:58 1386
Киев предложил Баку новую схему поставок газа в Европу
Киев предложил Баку новую схему поставок газа в Европу
14:18 831
Токаев: «Россияне поддерживают Путина»
Токаев: «Россияне поддерживают Путина»
13:36 1129
Белый дом обвинил Москву в манипуляциях. Силовики проводят обыски
Белый дом обвинил Москву в манипуляциях. Силовики проводят обыски наша корреспонденция: Молдова кипит
11:19 3917
Помощник Алиева отвечает Западу в Newsweek: «Это аморально!..»
Помощник Алиева отвечает Западу в Newsweek: «Это аморально!..» мы прорываем блокаду
16 октября 2024, 22:55 10426
Подготовка к COP29: Ильхам Алиев на Олимпийском стадионе
Подготовка к COP29: Ильхам Алиев на Олимпийском стадионе фото; обновлено 12:48
12:48 3905
Финансист международного терроризма предстанет перед Бакинским судом
Финансист международного терроризма предстанет перед Бакинским судом
12:41 1982
Главу египетской разведки ушли. Сразу после встречи с шефом израильской контрразведки
Главу египетской разведки ушли. Сразу после встречи с шефом израильской контрразведки горячая тема
10:07 4082
Полчища гусениц напали на Баку
Полчища гусениц напали на Баку наши подробности
16 октября 2024, 22:37 9694
Запад хочет переименовать «зеленую экономику» в Араика Арутюняна
Запад хочет переименовать «зеленую экономику» в Араика Арутюняна на злобу дня
09:20 6482
Мария Захарова: "Ханкенди - это территория Азербайджана. И точка"
Мария Захарова: "Ханкенди - это территория Азербайджана. И точка"
16 октября 2024, 20:30 12811

ЭТО ВАЖНО

Оползень в Баку
Оползень в Баку
13:58 1386
Киев предложил Баку новую схему поставок газа в Европу
Киев предложил Баку новую схему поставок газа в Европу
14:18 831
Токаев: «Россияне поддерживают Путина»
Токаев: «Россияне поддерживают Путина»
13:36 1129
Белый дом обвинил Москву в манипуляциях. Силовики проводят обыски
Белый дом обвинил Москву в манипуляциях. Силовики проводят обыски наша корреспонденция: Молдова кипит
11:19 3917
Помощник Алиева отвечает Западу в Newsweek: «Это аморально!..»
Помощник Алиева отвечает Западу в Newsweek: «Это аморально!..» мы прорываем блокаду
16 октября 2024, 22:55 10426
Подготовка к COP29: Ильхам Алиев на Олимпийском стадионе
Подготовка к COP29: Ильхам Алиев на Олимпийском стадионе фото; обновлено 12:48
12:48 3905
Финансист международного терроризма предстанет перед Бакинским судом
Финансист международного терроризма предстанет перед Бакинским судом
12:41 1982
Главу египетской разведки ушли. Сразу после встречи с шефом израильской контрразведки
Главу египетской разведки ушли. Сразу после встречи с шефом израильской контрразведки горячая тема
10:07 4082
Полчища гусениц напали на Баку
Полчища гусениц напали на Баку наши подробности
16 октября 2024, 22:37 9694
Запад хочет переименовать «зеленую экономику» в Араика Арутюняна
Запад хочет переименовать «зеленую экономику» в Араика Арутюняна на злобу дня
09:20 6482
Мария Захарова: "Ханкенди - это территория Азербайджана. И точка"
Мария Захарова: "Ханкенди - это территория Азербайджана. И точка"
16 октября 2024, 20:30 12811
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться