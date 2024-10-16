Токаев: «Россияне поддерживают Путина»

«Как я уже сказал в ходе переговоров с канцлером (Германии Олафом) Шольцем, Россия в военном отношении непобедима. Это факт, подтверждаемый и военным потенциалом РФ, и поддержкой населением политики (президента России Владимира) Путина, и самой историей. Поэтому мы считаем необходимым искать варианты мирного урегулирования... Другого пути нет.

Альтернатива – это война на взаимное истребление. Возможно, некоторые мировые силы заинтересованы в этом, но это путь в бездну. Стремление к миру путем конструктивных переговоров – это не признак слабости, а проявление стратегического благоразумия», - заявил президент Казахстана Токаев, комментируя российско-украинскую войну.

16 сентября, во время переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем в Астане, президент Казахстана заявил: «Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и прежде всего для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт».

Токаев добавил, что возможность установить мир есть, и назвал мирный план Китая и Бразилии «заслуживающим поддержки». Бразильский план предполагает, что захваченная Россией часть украинской территории останется под контролем Москвы.