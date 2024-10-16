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Мария Захарова: "Ханкенди - это территория Азербайджана. И точка"

Президент Литвы: Худшее время для переговоров России и Украины

13:39 654

Cейчас самый неудачный момент для начала переговоров между Украиной и Россией, потому что Москва чувствует, что одерживает верх. Такое заявление сделал президент Литвы Гитанас Науседа.

«Сейчас он [президент РФ Владимир Путин] думает, что одерживает верх и загоняет Украину в угол. Это худший момент для начала переговоров, потому что он чувствует, что Россия — более сильная сторона», — сказал Науседа в Брюсселе перед заседанием Европейского совета, на котором президент Зеленский представит свой план победы.

В Литве в выходные прошел первый тур выборов в Сейм, на котором лучшие результаты показала оппозиция — социал-демократы набрали более 19% голосов избирателей, что может означать первую реальную смену власти в балтийском регионе с начала войны России против Украины. Второй тур пройдет 27 октября. Лидер социал-демократов Вилия Блинкевичюте уже заявила, что внешняя политика Литвы не изменится, а помощь Украине останется приоритетом для властей.

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Белый дом обвинил Москву в манипуляциях. Силовики проводят обыски
Белый дом обвинил Москву в манипуляциях. Силовики проводят обыски наша корреспонденция: Молдова кипит
11:19 3918
Помощник Алиева отвечает Западу в Newsweek: «Это аморально!..»
Помощник Алиева отвечает Западу в Newsweek: «Это аморально!..» мы прорываем блокаду
16 октября 2024, 22:55 10426
Подготовка к COP29: Ильхам Алиев на Олимпийском стадионе
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Финансист международного терроризма предстанет перед Бакинским судом
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Главу египетской разведки ушли. Сразу после встречи с шефом израильской контрразведки горячая тема
10:07 4083
Полчища гусениц напали на Баку
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Запад хочет переименовать «зеленую экономику» в Араика Арутюняна на злобу дня
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