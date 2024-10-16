Президент Литвы: Худшее время для переговоров России и Украины

Cейчас самый неудачный момент для начала переговоров между Украиной и Россией, потому что Москва чувствует, что одерживает верх. Такое заявление сделал президент Литвы Гитанас Науседа.

«Сейчас он [президент РФ Владимир Путин] думает, что одерживает верх и загоняет Украину в угол. Это худший момент для начала переговоров, потому что он чувствует, что Россия — более сильная сторона», — сказал Науседа в Брюсселе перед заседанием Европейского совета, на котором президент Зеленский представит свой план победы.

В Литве в выходные прошел первый тур выборов в Сейм, на котором лучшие результаты показала оппозиция — социал-демократы набрали более 19% голосов избирателей, что может означать первую реальную смену власти в балтийском регионе с начала войны России против Украины. Второй тур пройдет 27 октября. Лидер социал-демократов Вилия Блинкевичюте уже заявила, что внешняя политика Литвы не изменится, а помощь Украине останется приоритетом для властей.