Украина снижает военный потенциал Крыма
Удары Украины по территории Крыма все больше снижают военный потенциал полуострова. Среди пораженных объектов аэродромы, командные центры, нефтебазы и Крымский мост, напоминает британская разведка.
По ее данным, украинские удары продолжают постепенно ослаблять российские военные возможности на Крымском полуострове.
«В число целей, по которым были нанесены удары в 2024 году, также входили системы ПВО, аэродромы, командные центры, военно-морские объекты, логистические объекты и мост через Керченский пролив», - сказано в сообщении.