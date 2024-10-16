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Мария Захарова: "Ханкенди - это территория Азербайджана. И точка"

Украина снижает военный потенциал Крыма

Британская разведка
13:54 941

Удары Украины по территории Крыма все больше снижают военный потенциал полуострова. Среди пораженных объектов аэродромы, командные центры, нефтебазы и Крымский мост, напоминает британская разведка.

По ее данным, украинские удары продолжают постепенно ослаблять российские военные возможности на Крымском полуострове.

«В число целей, по которым были нанесены удары в 2024 году, также входили системы ПВО, аэродромы, командные центры, военно-морские объекты, логистические объекты и мост через Керченский пролив», - сказано в сообщении.

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