USD 1.7000
EUR 1.8451
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Мария Захарова: "Ханкенди - это территория Азербайджана. И точка"
Новость дня
Мария Захарова: "Ханкенди - это территория Азербайджана. И точка"

Оползень в Баку

13:58 1397

Вчера на проспекте Гянджа в Хатаинском районе Баку произошел оползень. В результате происшествия подпорная стена, расположенная за жилым зданием, оказалась под угрозой обрушения.

Как сообщил haqqin.az председатель правления Агентства геологической разведки при Министерстве экологии и природных ресурсов Али Алиев, специалисты агентства направлены на место происшествия. В настоящее время в зоне инцидента проводятся исследования и мониторинг.

После дождливой погоды, наблюдаемой в последние дни на территории страны, в некоторых местах была зафиксирована активизация экзогенных геологических процессов.

Оползень в Баку
Оползень в Баку
13:58 1398
Киев предложил Баку новую схему поставок газа в Европу
Киев предложил Баку новую схему поставок газа в Европу
14:18 838
Токаев: «Россияне поддерживают Путина»
Токаев: «Россияне поддерживают Путина»
13:36 1133
Белый дом обвинил Москву в манипуляциях. Силовики проводят обыски
Белый дом обвинил Москву в манипуляциях. Силовики проводят обыски наша корреспонденция: Молдова кипит
11:19 3920
Помощник Алиева отвечает Западу в Newsweek: «Это аморально!..»
Помощник Алиева отвечает Западу в Newsweek: «Это аморально!..» мы прорываем блокаду
16 октября 2024, 22:55 10427
Подготовка к COP29: Ильхам Алиев на Олимпийском стадионе
Подготовка к COP29: Ильхам Алиев на Олимпийском стадионе фото; обновлено 12:48
12:48 3910
Финансист международного терроризма предстанет перед Бакинским судом
Финансист международного терроризма предстанет перед Бакинским судом
12:41 1984
Главу египетской разведки ушли. Сразу после встречи с шефом израильской контрразведки
Главу египетской разведки ушли. Сразу после встречи с шефом израильской контрразведки горячая тема
10:07 4085
Полчища гусениц напали на Баку
Полчища гусениц напали на Баку наши подробности
16 октября 2024, 22:37 9695
Запад хочет переименовать «зеленую экономику» в Араика Арутюняна
Запад хочет переименовать «зеленую экономику» в Араика Арутюняна на злобу дня
09:20 6488
Мария Захарова: "Ханкенди - это территория Азербайджана. И точка"
Мария Захарова: "Ханкенди - это территория Азербайджана. И точка"
16 октября 2024, 20:30 12818

ЭТО ВАЖНО

Оползень в Баку
Оползень в Баку
13:58 1398
Киев предложил Баку новую схему поставок газа в Европу
Киев предложил Баку новую схему поставок газа в Европу
14:18 838
Токаев: «Россияне поддерживают Путина»
Токаев: «Россияне поддерживают Путина»
13:36 1133
Белый дом обвинил Москву в манипуляциях. Силовики проводят обыски
Белый дом обвинил Москву в манипуляциях. Силовики проводят обыски наша корреспонденция: Молдова кипит
11:19 3920
Помощник Алиева отвечает Западу в Newsweek: «Это аморально!..»
Помощник Алиева отвечает Западу в Newsweek: «Это аморально!..» мы прорываем блокаду
16 октября 2024, 22:55 10427
Подготовка к COP29: Ильхам Алиев на Олимпийском стадионе
Подготовка к COP29: Ильхам Алиев на Олимпийском стадионе фото; обновлено 12:48
12:48 3910
Финансист международного терроризма предстанет перед Бакинским судом
Финансист международного терроризма предстанет перед Бакинским судом
12:41 1984
Главу египетской разведки ушли. Сразу после встречи с шефом израильской контрразведки
Главу египетской разведки ушли. Сразу после встречи с шефом израильской контрразведки горячая тема
10:07 4085
Полчища гусениц напали на Баку
Полчища гусениц напали на Баку наши подробности
16 октября 2024, 22:37 9695
Запад хочет переименовать «зеленую экономику» в Араика Арутюняна
Запад хочет переименовать «зеленую экономику» в Араика Арутюняна на злобу дня
09:20 6488
Мария Захарова: "Ханкенди - это территория Азербайджана. И точка"
Мария Захарова: "Ханкенди - это территория Азербайджана. И точка"
16 октября 2024, 20:30 12818
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться