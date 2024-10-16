Оползень в Баку

Вчера на проспекте Гянджа в Хатаинском районе Баку произошел оползень. В результате происшествия подпорная стена, расположенная за жилым зданием, оказалась под угрозой обрушения.

Как сообщил haqqin.az председатель правления Агентства геологической разведки при Министерстве экологии и природных ресурсов Али Алиев, специалисты агентства направлены на место происшествия. В настоящее время в зоне инцидента проводятся исследования и мониторинг.

После дождливой погоды, наблюдаемой в последние дни на территории страны, в некоторых местах была зафиксирована активизация экзогенных геологических процессов.