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Киев предложил Баку новую схему поставок газа в Европу

14:18 841

Украина предложила Азербайджану как экспортеру газа и Словакии как покупателю новую схему поставок российского газа в Европу через свою территорию, сообщает «РБК Украина» со ссылкой на источники.

По информации издания, сейчас обсуждается вариант хранения газа в украинских подземных хранилищах с последующей поставкой в Словакию или другие страны. В итоге такие поставки будут считаться не транзитом, а реэкспортом газа. Суть альтернативы в том, что владелец газа для начала просто закачивает его на хранение в ПХГ, а потом может использовать по собственному усмотрению. Такие предложения сделаны и Азербайджану, и Словакии несколько месяцев назад. К примеру, если газ будет закачивать Азербайджан, то потом в зависимости от конъюнктуры рынка и потребностей стран Евросоюза в газе он сможет продавать его на бирже или по контрактам. Если на предложение согласится Словакия, то она сможет покупать газ на границе Украины и РФ или на точке его входа из Азербайджана в Россию, закачивать в украинские ПХГ и потом использовать по мере необходимости сама или продавать третьим странам.

Собеседники «РБК Украина» отметили, что процесс обсуждения пока сложно назвать переговорами, но тему поднимают на двусторонних встречах. Пока ни Азербайджан, ни Словакия не дали окончательный ответ на эту идею.

В публикации РБК-Украина также говорится, что Украина выставила Азербайджану и Словакии условие безопасности для продолжения поставок газа через свою территорию. По информации издания, такие поставки будут возможны, если Азербайджан или Словакия договорятся с РФ о недопустимости обстрелов объектов газотранспортной системы. На сегодняшний день консультации по вопросам продления поставок газа в ЕС после 2024 года идут неактивно.

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