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Россиянина выгнали из Сербии из-за Навального

14:16 385

МВД Сербии предписало российскому активисту Антону Бобрышеву покинуть территорию республики, поскольку его пребывание в стране представляет «угрозу безопасности», сообщает N1.

По данным портала, за несколько дней до этого Бобрышеву также отказали в продлении вида на жительство в Сербии, хотя для этого было основание — у россиянина есть недвижимость в стране.

На то, чтобы покинуть страну, у Бобрышева есть 30 дней. Сам он в разговоре с журналистом N1 заявил, что не знает, почему он представляет опасность для Сербии, в которой живет уже восемь лет. По его словам, он приехал задолго до начала войны в Украине и первоначально остановился в Белграде. Когда же он решил окончательно обосноваться в стране, он приобрел квартиру в Панчево, где и проживал до сих пор.

Все это время Бобрышев работал удаленно IT-специалистом в московской компании, но в России был последний раз шесть лет назад. Он считает, что решение о его высылке является политическим, «как и в других делах против россиян, не поддерживающих президента Владимира Путина и агрессию против Украины».

Основатель Российского демократического общества (местная антивоенная инициатива российских эмигрантов) Петр Никитин сообщил, что Бобрышев активно участвовал во многих антивоенных митингах в Сербии. Он предположил, что поводом для его высылки мог послужить митинг в поддержку Алексея Навального, который 4 июля 2023 года Бобрышев самостоятельно организовал в Панчево.

На данный момент Бобрышев пытается в суде оспорить отказ в продлении вида на жительство, а также предписание МВД покинуть страну.

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