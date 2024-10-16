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Нидерланды разрешили использовать F-16 для ударов по России

14:26 352

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс во время встречи глав военных ведомств стран НАТО заявил, что Амстердам разрешает Киеву использовать поставленные нидерландской стороной истребители F-16 в том числе для нанесения ударов по военным целям на территории России.

Как заметил Брекелманс, Нидерланды поставили Украине первую партию F-16. Он указал, что сейчас боевые самолеты находятся в украинском воздушном пространстве. По словам главы нидерландского Минобороны, Амстердам всегда говорил о том, что Киев должен соблюдать международное право, но при этом он уточнил, что международное право не содержит никаких ограничений по расстоянию.

Министр подчеркнул, что использование истребителей на границе или в сотне километров от нее не ограничивается международным правом.

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