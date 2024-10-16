Чехия предложила избавиться от беженцев

Чехия выдвинула предложение ускорить процесс возвращения беженцев, которым не было предоставлено убежище, из стран Евросоюза в третьи страны. Помимо этого, предлагается создавать миграционные центры за пределами Европейского союза. Об этом сообщил премьер-министр республики Петр Фиала в комментарии, опубликованном газетой Mlada fronta Dnes.

«Мы совместно с другими государствами [ЕС] предлагаем [принять в сообществе] более последовательные меры [против нелегальной миграции]. Это, например, ускоренное возвращение в третьи страны не добившихся успеха просителей [убежища в ЕС] или создание миграционных центров [для беженцев, добивающихся предоставления убежища,] вне Европы», — привело издание слова премьера.