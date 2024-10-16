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Мария Захарова: "Ханкенди - это территория Азербайджана. И точка"
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Мария Захарова: "Ханкенди - это территория Азербайджана. И точка"

В ожидании ответа: Иран закрыл свое небо

14:41 152

Иран приостановил все пассажирские рейсы по всей стране с сегодняшнего утра до 24 октября включительно на фоне усиления опасений возможного удара со стороны Израиля.

Власти Ирана пока не предоставили официальных комментариев по поводу отмены рейсов, однако наблюдатели связывают это с ростом напряженности и недавними угрозами удара по иранским военным объектам.

Израильские СМИ также сообщают о высокой готовности страны к возможной атаке на Иран, которая, по словам источников, зависит лишь от политического решения руководства еврейского государства.

Ранее газета The Washington Post (WP) со ссылкой на израильских чиновнико сообщила, что Израиль «в ближайшие дни» может нанести ответный удар по Ирану после его ракетной атаки на еврейское государство. По их словам, еще нет окончательного решения, какие цели Израиль выберет для удара по Ирану. Телеканал CNN со ссылкой на источники 16 октября сообщил, что США ожидают удара Израиля до выборов американского президента 5 ноября. По их информации, план израильской атаки уже полностью готов, а премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заверил Вашингтон, что операция будет ограничена военными целями и не затронет нефтяные или ядерные объекты.

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Запад хочет переименовать «зеленую экономику» в Араика Арутюняна на злобу дня
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