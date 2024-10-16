В Германии назвали слабые места в плане Зеленского

Накануне, 15 октября, президент Владимир Зеленский представил в украинском парламенте план победы, который поможет завершить войну уже в следующем году. Однако обозреватели Bild Бьорн Штрицель и Даниэль Беллут отмечают, что уже сейчас в этом документе есть очевидные слабые места. Речь идет о просьбах Украины, которые уже были озвучены, но игнорируются Западом.

"Первый пункт плана предусматривает приглашение Украины в НАТО "прямо сейчас". Однако генсек альянса Марк Рютте заявил в среду, что для этого Киев сначала должен завершить реформы. Кроме того, нужно согласие пророссийски настроенных стран НАТО, таких как Венгрия и Словакия. То есть фактически Рютте отверг первый пункт Зеленского", - отмечают аналитики.

Кроме того, Киев просит разрешить наносить удары дальнобойным оружием по территории РФ, разместить в Украине комплексный пакет неядерного стратегического сдерживания, поставить дополнительные средства ПВО, расширить санкции против Кремля.

Украинский офицер на условиях анонимности заявил, что война продлится еще минимум два года, прежде чем у страны-агрессора закончатся запасы военной техники.

"Это хорошие цели (в плане победы), но мы зависим от помощи Запада. На многих участках фронта у нас все еще мало артиллерийских снарядов, и нам все еще не хватает средств для защиты от российских бомбардировок", - добавил военный.