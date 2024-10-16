США сделают из армянской армии конфетку
США продолжат поддержку процессу преобразования и реформ вооруженных сил Армении, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун в ходе встречи с первым замминистра обороны Армении, начальником Генерального штаба ВС Эдвардом Асряном.
"В ходе встречи были обсуждены вопросы, представляющие двусторонний интерес. Стороны отметили, что армяно-американское сотрудничество в оборонной сфере развивается", - отметили в пресс-службе Минобороны Армении.
Американская сторона отметила, что "продолжит свою поддержку процесса преобразования и реформ вооруженных сил Армении".