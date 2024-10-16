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США сделают из армянской армии конфетку

14:49 2565

США продолжат поддержку процессу преобразования и реформ вооруженных сил Армении, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун в ходе встречи с первым замминистра обороны Армении, начальником Генерального штаба ВС Эдвардом Асряном.

"В ходе встречи были обсуждены вопросы, представляющие двусторонний интерес. Стороны отметили, что армяно-американское сотрудничество в оборонной сфере развивается", - отметили в пресс-службе Минобороны Армении.

Американская сторона отметила, что "продолжит свою поддержку процесса преобразования и реформ вооруженных сил Армении".

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