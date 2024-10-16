Китай призывает Японию не забывать о своем прошлом

Министерство иностранных дел Китая призвало Японию "пересмотреть свою историю агрессии и отказаться от милитаризма". Соответствующее заявление сделала на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, прокомментировав подношение премьер-министра Японии Сигэру Исибы храму Ясукуни после своего избрания на этот пост.

"Мы призываем Японию признать и задуматься о своей истории агрессии, быть осторожной в своих словах и делах по таким историческим вопросам, как храм Ясукуни, полностью порвать с милитаризмом, придерживаться пути мирного развития и завоевать доверие азиатских стран-соседей и международного сообщества практическими действиями", — отметила она.

Мао Нин также добавила, что "храм Ясукуни является духовным инструментом и символом агрессивной войны японского милитаризма против зарубежных стран".