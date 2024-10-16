AZAL открывает рейсы еще в один аэропорт Дубая и продлевает полеты в Батуми

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL начнет выполнять полеты еще в один аэропорт Дубая, а также продлевает рейсы в Батуми. Это сделает путешествия еще более удобными и доступными для пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы ЗАО Azerbaijan Airlines.

Так, 8, 11, 13, а также 20 ноября 2024 года AZAL вводит дополнительные рейсы на популярном маршруте Баку - Дубай - Баку. Полеты будут осуществляться из Международного аэропорта Гейдар Алиев в международный аэропорт Аль Мактум в Дубае. Этот аэропорт находится в непосредственной близости от многих отелей, что делает путешествие в Дубай еще более удобным для пассажиров.

Кроме того, AZAL продлевает выполнение рейсов по маршруту Баку - Батуми - Баку до 12 января 2025 года включительно. Полеты будут осуществляться два раза в неделю — по пятницам и воскресеньям. Это позволит пассажирам комфортно планировать свои зимние поездки в этот популярный грузинский курорт.