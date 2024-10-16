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Россия представит предложения в Азербайджане

15:00 1495

Предложения по созданию международного углеродного рынка будут представлены Москвой на предстоящей климатической конференции ООН СОР29, которая пройдет в Баку 11-22 ноября. Об этом заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, чьи слова приводит пресс-служба.

"Мы, конечно, должны у себя разобраться, чего мы хотим на внутреннем рынке, но еще важнее успеть сформировать международный углеродный рынок с едиными условиями, с реально работающими механизмами учета углеродных единиц и их обмена. Скорее всего, будем заниматься этим со следующего года в масштабах Шанхайской организации сотрудничества, если будет принято решение о создании совета по устойчивому развитию. Уже совсем скоро на климатической конференции COP29 в Баку наша страна представит свою позицию на этот счет", - сказал Титов.

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