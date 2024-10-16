Крупнейшие санкции Британии против «теневого флота» России
Великобритания ввела санкции против 18 российских нефтяных танкеров и четырех танкеров для перевозки сжиженного природного газа, заявил британский МИД. Это «крупнейшие санкции против теневого флота Путина на сегодняшний день», говорится в пресс-релизе.
18 судам «теневого флота» запрещено посещать порты Великобритании, они не смогут получить доступ к ведущим британским морским службам в мире.
«Теневым флотом» называют суда, которые обходят санкционные ограничения, введенные в отношении российской нефти и нефтепродуктов. Общее число нефтяных танкеров, подвергшихся санкциям, достигло 43, отмечает МИД Британии.
«Теневой флот стремится подорвать санкции и представляет собой явную и реальную опасность. Это экологические риски, такие как разливы нефти в результате вопиющего нарушения основных стандартов безопасности, а также риски для безопасности мировой торговли», — сказано в заявлении.