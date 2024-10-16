USD 1.7000
EUR 1.8451
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Мария Захарова: "Ханкенди - это территория Азербайджана. И точка"
Новость дня
Мария Захарова: "Ханкенди - это территория Азербайджана. И точка"

Крупнейшие санкции Британии против «теневого флота» России

15:06 790

Великобритания ввела санкции против 18 российских нефтяных танкеров и четырех танкеров для перевозки сжиженного природного газа, заявил британский МИД. Это «крупнейшие санкции против теневого флота Путина на сегодняшний день», говорится в пресс-релизе.

18 судам «теневого флота» запрещено посещать порты Великобритании, они не смогут получить доступ к ведущим британским морским службам в мире.

«Теневым флотом» называют суда, которые обходят санкционные ограничения, введенные в отношении российской нефти и нефтепродуктов. Общее число нефтяных танкеров, подвергшихся санкциям, достигло 43, отмечает МИД Британии.

«Теневой флот стремится подорвать санкции и представляет собой явную и реальную опасность. Это экологические риски, такие как разливы нефти в результате вопиющего нарушения основных стандартов безопасности, а также риски для безопасности мировой торговли», — сказано в заявлении.

Банк ABB начал сотрудничество с Карабахским университетом и учредил стипендии для 30 студентов
Банк ABB начал сотрудничество с Карабахским университетом и учредил стипендии для 30 студентов
15:14 625
Запад хочет переименовать «зеленую экономику» в Араика Арутюняна
Запад хочет переименовать «зеленую экономику» в Араика Арутюняна на злобу дня
09:20 7437
В жажде американского удара
В жажде американского удара наш комментарий
12:54 3867
Наивный план Зеленского? А где реальный план Вашингтона?
Наивный план Зеленского? А где реальный план Вашингтона? главная тема; все еще актуально
00:16 5535
США сделают из армянской армии конфетку
США сделают из армянской армии конфетку
14:49 2576
Оползень в Баку
Оползень в Баку
13:58 3487
Киев предложил Баку новую схему поставок газа в Европу
Киев предложил Баку новую схему поставок газа в Европу
14:18 2296
Токаев: «Россияне поддерживают Путина»
Токаев: «Россияне поддерживают Путина»
13:36 1926
Белый дом обвинил Москву в манипуляциях. Силовики проводят обыски
Белый дом обвинил Москву в манипуляциях. Силовики проводят обыски наша корреспонденция: Молдова кипит
11:19 4569
Помощник Алиева отвечает Западу в Newsweek: «Это аморально!..»
Помощник Алиева отвечает Западу в Newsweek: «Это аморально!..» мы прорываем блокаду
16 октября 2024, 22:55 10754
Подготовка к COP29: Ильхам Алиев на Олимпийском стадионе
Подготовка к COP29: Ильхам Алиев на Олимпийском стадионе фото; обновлено 12:48
12:48 4668

ЭТО ВАЖНО

Банк ABB начал сотрудничество с Карабахским университетом и учредил стипендии для 30 студентов
Банк ABB начал сотрудничество с Карабахским университетом и учредил стипендии для 30 студентов
15:14 625
Запад хочет переименовать «зеленую экономику» в Араика Арутюняна
Запад хочет переименовать «зеленую экономику» в Араика Арутюняна на злобу дня
09:20 7437
В жажде американского удара
В жажде американского удара наш комментарий
12:54 3867
Наивный план Зеленского? А где реальный план Вашингтона?
Наивный план Зеленского? А где реальный план Вашингтона? главная тема; все еще актуально
00:16 5535
США сделают из армянской армии конфетку
США сделают из армянской армии конфетку
14:49 2576
Оползень в Баку
Оползень в Баку
13:58 3487
Киев предложил Баку новую схему поставок газа в Европу
Киев предложил Баку новую схему поставок газа в Европу
14:18 2296
Токаев: «Россияне поддерживают Путина»
Токаев: «Россияне поддерживают Путина»
13:36 1926
Белый дом обвинил Москву в манипуляциях. Силовики проводят обыски
Белый дом обвинил Москву в манипуляциях. Силовики проводят обыски наша корреспонденция: Молдова кипит
11:19 4569
Помощник Алиева отвечает Западу в Newsweek: «Это аморально!..»
Помощник Алиева отвечает Западу в Newsweek: «Это аморально!..» мы прорываем блокаду
16 октября 2024, 22:55 10754
Подготовка к COP29: Ильхам Алиев на Олимпийском стадионе
Подготовка к COP29: Ильхам Алиев на Олимпийском стадионе фото; обновлено 12:48
12:48 4668
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться