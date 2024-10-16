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В Турции отловили более миллиона афганцев и сирийцев

15:09 1037

В Турции в период с января 2020 года по 10 октября 2024 года задержано 1 млн 119 тыс. нелегальных мигрантов, а также 41 692 лица, причастных к организации незаконной миграции.

По сообщениям МВД Турции, наибольшее число нелегальных мигрантов было задержано в 2022 году – более 285 тыс., тогда как с начала текущего года аналогичный показатель уже превысил 175 тыс.

Интересно, что наибольшее количество мигрантов, согласно гражданству, оказались выходцами из Афганистана и Сирии. «Мы не допустим превращения Турции в конечную цель либо транзитную страну для потоков нелегальной миграции», - подчеркнули в ведомстве.

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