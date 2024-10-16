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Банк ABB начал сотрудничество с Карабахским университетом и учредил стипендии для 30 студентов

15:14 625

Расширяя сотрудничество с университетами страны и укрепляя связи между бизнесом и образованием, Банк ABB сделал новый шаг в этом направлении, начав партнерство с Карабахским университетом. В рамках этого сотрудничества был подписан меморандум о взаимодействии между Банком ABB и университетом. Документ был подписан председателем Правления Банка ABB Аббасом Ибрагимовым и ректором Карабахского университета Шахином Байрамовым на церемонии, прошедшей в стенах университета.

Соглашение предусматривает сотрудничество по нескольким ключевым направлениям. Банк ABB предоставит стипендии 30 студенткам Университета с самыми высокими академическими успехами. Стипендия, учрежденная в честь выдающейся поэтессы Хуршидбану Натаван, сыгравшей значительную роль в развитии образования и культуры Карабаха, будет носить название «Стипендия Натаван».

В период летних каникул для студентов Карабахского Университета будут организованы стажировочные программы в филиале Банка ABB в Ханкенди, других отделениях Банка и в головном офисе. В рамках сотрудничества также планируется проведение специальных тренингов для студентов и разработка учебных программ для сотрудников филиала Банка ABB в Ханкенди.

Кроме того, в рамках сотрудничества планируются проведение дней карьеры в Карабахском Университете при поддержке Банка ABB, создание учебной аудитории Банка ABB, организация научных конференций и других мероприятий, реализация совместных научно-исследовательских проектов, а также оказание взаимной экспертно-консультационной поддержки.

Председатель Правления Банка ABB Аббас Ибрагимов отметил: «Мы гордимся тесным сотрудничеством с ведущими университетами страны и рады приветствовать Карабахский Университет в числе наших партнеров. Опыт, который мы накопили в сфере поддержки образования и сотрудничества между бизнесом и университетами, окажет значительное влияние на наши будущие инициативы. Учрежденная Банком ABB «Стипендия Натаван» станет для студентов Карабахского Университета не только стимулом к новым достижениям, но и символом признания их талантов. Превращение Карабаха и Восточного Зангезура в центр науки и инноваций  наша общая задача, и мы уверены, что совместными усилиями достигнем этой цели».

Ректор Карабахского Университета Шахин Байрамов отметил высокие результаты студентов, поступивших в университет, а также профессионализм академического и административного состава. Он подчеркнул, что университет уделяет особое внимание качеству образования: «Президент нашей страны поставил перед Карабахским Университетом важные стратегические задачи. Для их успешного выполнения такие партнерства необходимы. Меморандум, подписанный с Банком ABB, станет полезным опытом и предоставит новые возможности как для наших студентов и преподавателей, так и для сотрудников Банка ABB».

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.

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