Банк ABB начал сотрудничество с Карабахским университетом и учредил стипендии для 30 студентов

Расширяя сотрудничество с университетами страны и укрепляя связи между бизнесом и образованием, Банк ABB сделал новый шаг в этом направлении, начав партнерство с Карабахским университетом. В рамках этого сотрудничества был подписан меморандум о взаимодействии между Банком ABB и университетом. Документ был подписан председателем Правления Банка ABB Аббасом Ибрагимовым и ректором Карабахского университета Шахином Байрамовым на церемонии, прошедшей в стенах университета. Соглашение предусматривает сотрудничество по нескольким ключевым направлениям. Банк ABB предоставит стипендии 30 студенткам Университета с самыми высокими академическими успехами. Стипендия, учрежденная в честь выдающейся поэтессы Хуршидбану Натаван, сыгравшей значительную роль в развитии образования и культуры Карабаха, будет носить название «Стипендия Натаван».

В период летних каникул для студентов Карабахского Университета будут организованы стажировочные программы в филиале Банка ABB в Ханкенди, других отделениях Банка и в головном офисе. В рамках сотрудничества также планируется проведение специальных тренингов для студентов и разработка учебных программ для сотрудников филиала Банка ABB в Ханкенди. Кроме того, в рамках сотрудничества планируются проведение дней карьеры в Карабахском Университете при поддержке Банка ABB, создание учебной аудитории Банка ABB, организация научных конференций и других мероприятий, реализация совместных научно-исследовательских проектов, а также оказание взаимной экспертно-консультационной поддержки.

Председатель Правления Банка ABB Аббас Ибрагимов отметил: «Мы гордимся тесным сотрудничеством с ведущими университетами страны и рады приветствовать Карабахский Университет в числе наших партнеров. Опыт, который мы накопили в сфере поддержки образования и сотрудничества между бизнесом и университетами, окажет значительное влияние на наши будущие инициативы. Учрежденная Банком ABB «Стипендия Натаван» станет для студентов Карабахского Университета не только стимулом к новым достижениям, но и символом признания их талантов. Превращение Карабаха и Восточного Зангезура в центр науки и инноваций – наша общая задача, и мы уверены, что совместными усилиями достигнем этой цели».