О чем договорились Баку и Тегеран

В разгар острых дискуссий вокруг «Зангезурского коридора», в которые вовлечены Россия, Турция, Иран, Армения и Азербайджан, Баку и Тегеран провели в последние несколько дней важные переговоры относительно альтернативного транспортного коридора, который в Иране называют «Аразской дорогой», в рамках которых руководитель ОАО «Азербайджанские железные дороги» Ровшан Рустамов встретился в Тегеране со своим иранским коллегой Али Закери Сардруди. Согласно официальным сообщениям, стороны достигли предварительного соглашения, в рамках которого будет проложена железная дорога, соединяющая через иранскую территорию Азербайджан с его эксклавом – автономной Республикой Нахчыван, которая станет альтернативой «Зангезурскому коридору», проходящему через территорию Армении. Согласно плану, строящаяся на территории Азербайджана железнодорожная магистраль Горадиз-Агбенд должна быть соединена с Ираном через новый мост, сооружаемый в настоящее время через реку Араз, а затем с Нахчываном.

Следует учесть, что азербайджано-иранские договоренности предусматривают строительство не только автомобильной, но и железной дороги, а также прокладку волоконно-оптических кабелей и линий электропередачи для экспорта электроэнергии. Стоит отметить, что военно-политическая напряженность в отношениях между Баку и Тегераном, возникшая уже после подписания ирано-азербайджанского соглашения об «Аразской дороге», значительно отложила сроки его реализации. Однако с середины 2023 года отношения между двумя соседними странами начали постепенно восстанавливаться, в результате чего стороны вернулись к сотрудничеству, ускорив работы по реализации проекта будущего транспортного коридора. В октябре 2023 года при участии иранских и азербайджанских официальных лиц в Зангиланском районе был заложен фундамент нового моста через реку Араз неподалеку от поселка Агбенд. После чего для полноценного функционирования 55-километрового маршрута, который соединит Зангилан с Нахчываном через территорию Ирана, останется лишь построить один автомобильный и железнодорожный мост. Отметим, что «Аразская дорога» предусматривает не только соединение Азербайджана с Нахчываном, она станет частью международного транспортного коридора «Север-Юг», а также «тюркского коридора», который соединит Турцию через территорию Азербайджана с государствами Центральной Азии. В будущем планируется строительство новых автомобильных и железнодорожных путей вдоль реки Араз на территории Ирана, которые свяжут этот коридор с транспортной сетью Ирана и обеспечат выход к Персидскому заливу через порт Бендер-Аббас. Словом, речь идет о проекте, имеющим важную геополитическую значимость.

По мнению иранских экспертных кругов, «Аразская дорога», идущая в обход территории Армении, могла бы стать альтернативой «Зангезурскому коридору», причем с «потенциалом снижения беспокойства Ирана». С другой стороны, если Армения подпишет мирный договор с Азербайджаном и установит дипломатические отношения с Турцией, то нынешние преимущества «Аразского коридора» будут выглядеть уже не так предпочтительно. Ситуация может измениться только в том случае, если правительство Пашиняна в Армении сменят националистические и консервативные движения, выступающие против мира с Азербайджаном и нормализации отношений с Турцией. Как известно, некоторые иранские эксперты относятся к проекту «Аразской дороги» с известной долей осторожности и сомнений. С их точки зрения, готовность Азербайджана поддержать данный проект носит временный характер и технически направлена на то, чтобы оказать давление на Ереван и вынудить армянскую сторону к сотрудничеству в отношении «Зангезурского коридора». Другими словами, определенная часть иранского политического истеблишмента по-прежнему считает, что как для Баку, так и для Анкары «Зангезурский коридор» — это более предпочтительный вариант, и что в случае подписания мирного договора с Арменией и открытия прямого наземного и железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Нахчываном через армянскую территорию Баку откажется от маршрута через Иран.