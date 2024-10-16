О чем договорились Баку и Тегеран
В разгар острых дискуссий вокруг «Зангезурского коридора», в которые вовлечены Россия, Турция, Иран, Армения и Азербайджан, Баку и Тегеран провели в последние несколько дней важные переговоры относительно альтернативного транспортного коридора, который в Иране называют «Аразской дорогой», в рамках которых руководитель ОАО «Азербайджанские железные дороги» Ровшан Рустамов встретился в Тегеране со своим иранским коллегой Али Закери Сардруди.
Согласно официальным сообщениям, стороны достигли предварительного соглашения, в рамках которого будет проложена железная дорога, соединяющая через иранскую территорию Азербайджан с его эксклавом – автономной Республикой Нахчыван, которая станет альтернативой «Зангезурскому коридору», проходящему через территорию Армении.
Согласно плану, строящаяся на территории Азербайджана железнодорожная магистраль Горадиз-Агбенд должна быть соединена с Ираном через новый мост, сооружаемый в настоящее время через реку Араз, а затем с Нахчываном.
Следует учесть, что азербайджано-иранские договоренности предусматривают строительство не только автомобильной, но и железной дороги, а также прокладку волоконно-оптических кабелей и линий электропередачи для экспорта электроэнергии.
Стоит отметить, что военно-политическая напряженность в отношениях между Баку и Тегераном, возникшая уже после подписания ирано-азербайджанского соглашения об «Аразской дороге», значительно отложила сроки его реализации. Однако с середины 2023 года отношения между двумя соседними странами начали постепенно восстанавливаться, в результате чего стороны вернулись к сотрудничеству, ускорив работы по реализации проекта будущего транспортного коридора.
В октябре 2023 года при участии иранских и азербайджанских официальных лиц в Зангиланском районе был заложен фундамент нового моста через реку Араз неподалеку от поселка Агбенд. После чего для полноценного функционирования 55-километрового маршрута, который соединит Зангилан с Нахчываном через территорию Ирана, останется лишь построить один автомобильный и железнодорожный мост.
Отметим, что «Аразская дорога» предусматривает не только соединение Азербайджана с Нахчываном, она станет частью международного транспортного коридора «Север-Юг», а также «тюркского коридора», который соединит Турцию через территорию Азербайджана с государствами Центральной Азии. В будущем планируется строительство новых автомобильных и железнодорожных путей вдоль реки Араз на территории Ирана, которые свяжут этот коридор с транспортной сетью Ирана и обеспечат выход к Персидскому заливу через порт Бендер-Аббас.
Словом, речь идет о проекте, имеющим важную геополитическую значимость.
По мнению иранских экспертных кругов, «Аразская дорога», идущая в обход территории Армении, могла бы стать альтернативой «Зангезурскому коридору», причем с «потенциалом снижения беспокойства Ирана».
С другой стороны, если Армения подпишет мирный договор с Азербайджаном и установит дипломатические отношения с Турцией, то нынешние преимущества «Аразского коридора» будут выглядеть уже не так предпочтительно. Ситуация может измениться только в том случае, если правительство Пашиняна в Армении сменят националистические и консервативные движения, выступающие против мира с Азербайджаном и нормализации отношений с Турцией.
Как известно, некоторые иранские эксперты относятся к проекту «Аразской дороги» с известной долей осторожности и сомнений. С их точки зрения, готовность Азербайджана поддержать данный проект носит временный характер и технически направлена на то, чтобы оказать давление на Ереван и вынудить армянскую сторону к сотрудничеству в отношении «Зангезурского коридора».
Другими словами, определенная часть иранского политического истеблишмента по-прежнему считает, что как для Баку, так и для Анкары «Зангезурский коридор» — это более предпочтительный вариант, и что в случае подписания мирного договора с Арменией и открытия прямого наземного и железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Нахчываном через армянскую территорию Баку откажется от маршрута через Иран.
Тем не менее официальный Тегеран заинтересован в создании столь важной для него в стратегическом отношении транспортной сети. Тем более что и Турция также ничего не имеет против «Аразской дороги».
На днях турецкий министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу заявил в интервью телеканалу Kanal7, что транспортный коридор, соединяющий восточные регионы Азербайджана с Нахчываном, может проходить как через Иран, так и через Армению. По словам Уралоглу, «Зангезурский коридор» в любом случае является либо альтернативой, либо дополнением к железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, способным увеличить ее пропускную способность. То есть турецкую сторону вполне устраивает маршрут из Центральной Азии через Каспийское море и Азербайджан, который достигнет Карса через территорию Армении или Ирана через Нахчыван, Дилуджу и Игдыр.
При этом Уралоглу подчеркнул, что инфраструктура на наиболее важных участках азербайджанской стороны «почти создана».
Напомним, что вопрос «Зангезурского коридора», вокруг которого сохранялась ощутимая геополитическая напряженность, был временно снят с повестки армяно-азербайджанских мирных переговоров. Как известно, стороны договорились вернуться к этой теме после достижения мирного соглашения.
Таким образом, можно ожидать, что основные усилия будут сосредоточены на реализации «Аразской дороги». Тем более что для ее завершения осталось проложить по территории Ирана вдоль реки Араз только новый магистральный участок автотрассы длиной примерно 50-60 километров.
Что же касается строительства железной дороги, то это значительно более сложная задача. Азербайджан начал прокладку железнодорожной линии Горадиз-Агбенд сразу после завершения 44-дневной войны, выполнив на данный момент большую часть работ. Но для строительства железнодорожной линии от Агбенда до Ордубада через территорию Ирана сторонам предстоит согласовать ряд вопросов, включая финансирование, руководство строительством, а также стандарты железнодорожных рельсов - пока все еще не решено, будут ли они соответствовать европейским стандартам, принятым в Иране, или стандартам России, используемым в Азербайджане.