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Пашинян: «Молодежь Армении эмигрирует из-за хаша»

15:26 2042

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что, как ни нелепо это звучит, правительство по сей день не изучило главную проблему страны — эмиграцию. По словам политика, армяне покидают страну в том числе из-за боязни служить в армии и невозможности найти перспективную работу.

В ходе заседания Кабмина Пашинян обсуждал проект о демографической стратегии республики. Премьер привел случаи, когда во время поездок в европейских гостиницах ему часто попадались соотечественники-официанты, хорошо говорящие по-армянски.

«Спрашиваешь, кто ты, откуда, он называет какой-то армянский город или село и, естественно, возникает вопрос — почему ты эмигрировал, в чем причина? Выясняется, что один эмигрировал из-за своей прически, другой — из-за сережки в ухе, третий не любит хаш, четвертый — кебаб», — цитирует радио Sputnik Армения Никола Пашиняна.

Армянский премьер выразил уверенность, что проблему демографии нельзя сводить лишь к поддержке рождаемости. По словам Пашиняна, властям нужно понять, что именно заставляет граждан покидать родную страну.

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