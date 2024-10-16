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Египет намекнул Ирану, что войны не надо

15:30 684

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече с главой иранского МИД Аббасом Арагчи подчеркнул, что допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке и его перерастания в полномасштабную региональную войну ни в коем случае нельзя. Об этом говорится в специальном заявлении администрации египетского лидера по итогам проведенных в Каире переговоров с главой иранского внешнеполитического ведомства.

Ас-Сиси «подтвердил позицию Египта, содержащую призыв не расширять нынешний конфликт и не допустить скатывание региона к всеобъемлющей войне, которая будет иметь серьезные последствия для безопасности и будущего всех стран и народов», отмечается в документе.

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