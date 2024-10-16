Антарктида манит Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что с удовольствием бы побывал в Антарктиде.

«Я с большим, если вот так подумать, удовольствием, побывал бы на этом полюсе нашей планеты. Может, когда-нибудь мы там с вами и встретимся. И более детально не только обсудим, но, как в народе говорят, пощупаем все, что там существует и до чего можно добраться», - сказал Лукашенко в ходе встречи с учеными и участниками белорусских антарктических экспедиций.

По его словам, ему интересно услышать о научных разработках ученых, личных впечатлениях полярников. «Край суровый, работа не из легких, да еще вдали от дома длительное время. Думаю, вам есть что рассказать», - отметил он.