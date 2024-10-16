Зеленский напугал Орбана

«Президент Зеленский представил свой план победы. То, что он изложил вчера в украинском парламенте, не может не пугать», - написал Орбан на своей странице в Facebook.

Премьер-министр отметил, что относится к категории политиков, которая призывает Евросоюз изменить свою нынешнюю стратегию. «Европейский союз вступил в эту войну с плохо организованной, плохо подготовленной, плохо рассчитанной стратегией, за которую главную ответственность несет председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Мы проигрываем эту войну, значит, стратегия не работает. Она должна быть изменена!» - указал Орбан.

Премьер-министр Венгрии также заявил, что намерен призвать Францию и Германию к началу переговоров с Россией о прекращении войны в Украине. Орбан на саммите Евросоюза в Брюсселе заявил, что странам ЕС необходимо стремиться не к продолжению военных действий и поставкам ракет большой дальности Киеву, а к началу диалога о мире.