Ильхам Алиев поручил ликвидировать «Азерконтракт»
16:00 1184
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о ликвидации 1 декабря Государственной контрактной корпорации ОАО «Азерконтракт» и регулировании вытекающих из этого вопросов.
Согласно распоряжению, опубликованному на официальном сайте главы государства, отныне полномочия по закупке природного газа у производителей газа на внутреннем рынке, организации его транспортировки, продажи внутренним дистрибьюторам и потребителям будет осуществлять Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR).
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