Шольц заступился за Израиль, но и про Палестину не забыл

Израиль имеет право на самооборону и может вести военные действия против ХАМАС, но при этом должен действовать в соответствии с международным правом, заявил журналистам канцлер Германии Олаф Шольц по прибытии на саммит ЕС.

«Израиль имеет право защищаться от ХАМАС и бороться военными средствами. В то же время следует соблюдать все критерии, например, международное право, то, чтобы в Газу поступала гуманитарная помощь, чтобы война еще больше не обострялась» - заявил Олаф Шольц. При этом он также не забыл снова осудить ракетную атаку Ирана на Израиль.

«Перспектива ясна: необходимо решение на основе создания двух государств, чтобы израильтяне и палестинское население на Западном берегу реки Иордан и в Газе могли мирно существовать друг с другом и иметь хорошее будущее.

Поддержка Израиля также означает, что мы должны постоянно обеспечивать оборонные возможности Израиля, в том числе посредством поставок военной продукции или оружия», — подытожил Шольц.