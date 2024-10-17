AzerGold принимает участие в 4-й выставке Rebuild Karabakh

ЗАО AzerGold представлено специальным стендом на 4-й Азербайджанской Международной Выставке "Восстановление, Реконструкция и Развитие Карабах а" - Rebuild Karabah, которая проходит в Бакинском Экспо-Центре.

В выставочном павильоне Общества представлены презентации, аудиовизуальные и печатные материалы о проектах, выполняемых в Карабахе и Восточном Зангезуре, освобожденных под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, а также информация об основных показателях деятельности государственной компании, вкладе в горнодобывающий сектор и экономику страны, социальных мероприятиях, проводимых в зонах добычи полезных ископаемых.

На выставке представлена информация о ходе разведочных работ на участках проявления золота "Тутхун", золота, хрома и ртути "Шорбулаг", расположенных в Кельбаджарском районе, входящем в административную территорию Восточно-Зангезурского экономического района.

Золотые и серебряные монеты, а также золотые слитки, представленные ЗАО AzerGold на розничном рынке нашей страны, входят в число продуктов, вызывающих наибольший интерес участников международной выставки.