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AzerGold принимает участие в 4-й выставке Rebuild Karabakh

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16:32 372

ЗАО AzerGold представлено специальным стендом на 4-й Азербайджанской Международной Выставке "Восстановление, Реконструкция и Развитие Карабаха" - Rebuild Karabah, которая проходит в Бакинском Экспо-Центре.

В выставочном павильоне Общества представлены презентации, аудиовизуальные и печатные материалы о проектах, выполняемых в Карабахе и Восточном Зангезуре, освобожденных под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, а также информация об основных показателях деятельности государственной компании, вкладе в горнодобывающий сектор и экономику страны, социальных мероприятиях, проводимых в зонах добычи полезных ископаемых.

На выставке представлена информация о ходе разведочных работ на участках проявления золота "Тутхун", золота, хрома и ртути "Шорбулаг", расположенных в Кельбаджарском районе, входящем в административную территорию Восточно-Зангезурского экономического района.

Золотые и серебряные монеты, а также золотые слитки, представленные ЗАО AzerGold на розничном рынке нашей страны, входят в число продуктов, вызывающих наибольший интерес участников международной выставки.

Гостям предоставляется подробная информация о 13 коллекциях монет, пропагандирующих современность, историю и искусство, древние традиции Азербайджана, организуется продажа ценной продукции на месте. К 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева гостям была представлена уникальная золотая монета "100 лет и ее необычайное наследие", изготовленная в 3D на основе технологии Smartminting, а также "Карабахский ковер – Челеби", "Карабахские жемчужины", "Шуша", "Хуршидбану Натаван" входящих в Карабахскую коллекцию, была предоставлена подробная информация о коллекции из 11 разновидностей монет, пропагандирующих современность, историю и искусство, древние традиции Азербайджана, организована продажа ценной продукции на месте.

Отметим, что единственная и первая специализированная выставка, посвященная восстановлению и развитию наших освобожденных от оккупации земель, Rebuild Karabakh, проходила с 15 по 17 октября.

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