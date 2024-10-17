USD 1.7000
EUR 1.8451
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Мария Захарова: "Ханкенди - это территория Азербайджана. И точка"
Новость дня
Мария Захарова: "Ханкенди - это территория Азербайджана. И точка"

Залужный рассказал о шансах Украины выйти из войны

16:47 1934

Валерий Залужный, бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины и нынешний посол Украины в Великобритании, заявил, что выйти из состояния затяжной войны с Россией «почти невозможно».

Залужный подчеркнул, что в 2023 году Запад не предоставил Киеву достаточного количества оружия, из-за чего Украина не смогла достичь значительных успехов во время контрнаступления. «Как следствие, мы оказались в состоянии затяжной войны. По моему личному мнению, выход из этой затяжной войны кажется... почти невозможным», - сказал он.

Бывший главнокомандующий предупредил, что полномасштабная война России против Украины переходит в позиционную стадию, которая характеризуется «статичными и изнурительными боями», что позволит России восстановить свою военную мощь.

Исландские депутаты не сумели «отомстить» Азербайджану
Исландские депутаты не сумели «отомстить» Азербайджану фото
17:42 1903
Россия обратилась к Израилю
Россия обратилась к Израилю
17:51 1415
Израиль все-таки убил Синвара. Информация подтвердилась
Израиль все-таки убил Синвара. Информация подтвердилась обновлено 18:02
18:02 3455
Белый дом обвинил Москву в манипуляциях. Силовики проводят обыски
Белый дом обвинил Москву в манипуляциях. Силовики проводят обыски наша корреспонденция: Молдова кипит; все еще актуально
11:19 5137
О чем договорились Баку и Тегеран
О чем договорились Баку и Тегеран наше поле зрения
15:14 4251
Главу египетской разведки ушли. Сразу после встречи с шефом израильской контрразведки
Главу египетской разведки ушли. Сразу после встречи с шефом израильской контрразведки горячая тема; все еще актуально
10:07 5080
Банк ABB начал сотрудничество с Карабахским университетом и учредил стипендии для 30 студентов
Банк ABB начал сотрудничество с Карабахским университетом и учредил стипендии для 30 студентов
15:14 1036
Запад хочет переименовать «зеленую экономику» в Араика Арутюняна
Запад хочет переименовать «зеленую экономику» в Араика Арутюняна на злобу дня
09:20 8048
В жажде американского удара
В жажде американского удара наш комментарий
12:54 4516
Наивный план Зеленского? А где реальный план Вашингтона?
Наивный план Зеленского? А где реальный план Вашингтона? главная тема; все еще актуально
00:16 5766
США сделают из армянской армии конфетку
США сделают из армянской армии конфетку
14:49 3913

ЭТО ВАЖНО

Исландские депутаты не сумели «отомстить» Азербайджану
Исландские депутаты не сумели «отомстить» Азербайджану фото
17:42 1903
Россия обратилась к Израилю
Россия обратилась к Израилю
17:51 1415
Израиль все-таки убил Синвара. Информация подтвердилась
Израиль все-таки убил Синвара. Информация подтвердилась обновлено 18:02
18:02 3455
Белый дом обвинил Москву в манипуляциях. Силовики проводят обыски
Белый дом обвинил Москву в манипуляциях. Силовики проводят обыски наша корреспонденция: Молдова кипит; все еще актуально
11:19 5137
О чем договорились Баку и Тегеран
О чем договорились Баку и Тегеран наше поле зрения
15:14 4251
Главу египетской разведки ушли. Сразу после встречи с шефом израильской контрразведки
Главу египетской разведки ушли. Сразу после встречи с шефом израильской контрразведки горячая тема; все еще актуально
10:07 5080
Банк ABB начал сотрудничество с Карабахским университетом и учредил стипендии для 30 студентов
Банк ABB начал сотрудничество с Карабахским университетом и учредил стипендии для 30 студентов
15:14 1036
Запад хочет переименовать «зеленую экономику» в Араика Арутюняна
Запад хочет переименовать «зеленую экономику» в Араика Арутюняна на злобу дня
09:20 8048
В жажде американского удара
В жажде американского удара наш комментарий
12:54 4516
Наивный план Зеленского? А где реальный план Вашингтона?
Наивный план Зеленского? А где реальный план Вашингтона? главная тема; все еще актуально
00:16 5766
США сделают из армянской армии конфетку
США сделают из армянской армии конфетку
14:49 3913
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться