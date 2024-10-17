Залужный рассказал о шансах Украины выйти из войны

Валерий Залужный, бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины и нынешний посол Украины в Великобритании, заявил, что выйти из состояния затяжной войны с Россией «почти невозможно».

Залужный подчеркнул, что в 2023 году Запад не предоставил Киеву достаточного количества оружия, из-за чего Украина не смогла достичь значительных успехов во время контрнаступления. «Как следствие, мы оказались в состоянии затяжной войны. По моему личному мнению, выход из этой затяжной войны кажется... почти невозможным», - сказал он.

Бывший главнокомандующий предупредил, что полномасштабная война России против Украины переходит в позиционную стадию, которая характеризуется «статичными и изнурительными боями», что позволит России восстановить свою военную мощь.