USD 1.7000
EUR 1.8451
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Мария Захарова: "Ханкенди - это территория Азербайджана. И точка"
Новость дня
Мария Захарова: "Ханкенди - это территория Азербайджана. И точка"

Израиль все-таки убил Синвара. Информация подтвердилась

обновлено 18:02
18:02 3463

Источник вещающего из Дубая телеканала Sky News Arabia подтвердил гибель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара.

Согласно утверждению собеседника телеканала, Синвар был убит в ходе боестолкновения с израильскими военными в городе Рафах на юге сектора Газа.

 * * * 17:43

Министр обороны Израиля Йоав Галант в соцсети Х намекнул на убийство лидера ХАМАС Яхьи Синвара.

«Когда вы будете преследовать врагов, они падут от меча перед вами», - процитировал Галант цитату из Торы.

«Нашим врагам не спрятаться. Мы будем преследовать их и уничтожать», - добавил Галант.

* * * 17:34

Подконтрольные ХАМАС СМИ заявили, что им неизвестно о смерти Синвара, добавив, что ХАМАС «никогда не скрывал своих шехидов». Вместе с тем источники в спецслужбах отмечают, что «Синвар скорее мертв, чем жив».

Палестинские блогеры-противники ХАМАС предлагают опознать Синвара по часам, с которыми он часто появлялся.

Ранее бойцы ЦАХАЛ обнаружили черно-белые изображения, на которых изображен похожий на лидера ХАМАС мужчина, идущий по туннелю вместе с супругой и тремя детьми с большой сумкой в руках, пишет Daily Mail.

Как заявил Михаэль Коби, бывший высокопоставленный офицер Общей службы безопасности (ШАБАК) Израиля, допрашивавший в свое время Синвара, в сумке, которую нес лидер ХАМАС, «находилось около 25 кг динамита, вокруг него находилось как минимум 20 заложников».

Вместе с тем The New York Times сообщает, что Израиль проинформировал американских чиновников о том, что Яхья Синвар, скорее всего, убит. Армия Израиля забрала тело человека, которым, предположительно, является Синвар, для опознания.

Исследование образцов ДНК подтверждает факт ликвидации в секторе Газа лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара, утверждает израильская гостелерадиокомпания Kan. По ее информации, об этом говорят источники в израильских службах.

*** 17:11

Израильская армия заявила о возможной ликвидации в секторе Газа лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара. Военные в настоящий момент проверяют достоверность этой информации.

«Во время операций Армии обороны Израиля в секторе Газа были ликвидированы трое террористов. Армия обороны Израиля и Служба общей безопасности проверяют возможность того, что одним из этих террористов был Яхья Синвар. В данный момент личность террористов не может быть подтверждена», - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.

Исландские депутаты не сумели «отомстить» Азербайджану
Исландские депутаты не сумели «отомстить» Азербайджану фото
17:42 1910
Россия обратилась к Израилю
Россия обратилась к Израилю
17:51 1423
Израиль все-таки убил Синвара. Информация подтвердилась
Израиль все-таки убил Синвара. Информация подтвердилась обновлено 18:02
18:02 3464
Белый дом обвинил Москву в манипуляциях. Силовики проводят обыски
Белый дом обвинил Москву в манипуляциях. Силовики проводят обыски наша корреспонденция: Молдова кипит; все еще актуально
11:19 5138
О чем договорились Баку и Тегеран
О чем договорились Баку и Тегеран наше поле зрения
15:14 4252
Главу египетской разведки ушли. Сразу после встречи с шефом израильской контрразведки
Главу египетской разведки ушли. Сразу после встречи с шефом израильской контрразведки горячая тема; все еще актуально
10:07 5081
Банк ABB начал сотрудничество с Карабахским университетом и учредил стипендии для 30 студентов
Банк ABB начал сотрудничество с Карабахским университетом и учредил стипендии для 30 студентов
15:14 1036
Запад хочет переименовать «зеленую экономику» в Араика Арутюняна
Запад хочет переименовать «зеленую экономику» в Араика Арутюняна на злобу дня
09:20 8049
В жажде американского удара
В жажде американского удара наш комментарий
12:54 4517
Наивный план Зеленского? А где реальный план Вашингтона?
Наивный план Зеленского? А где реальный план Вашингтона? главная тема; все еще актуально
00:16 5766
США сделают из армянской армии конфетку
США сделают из армянской армии конфетку
14:49 3915

ЭТО ВАЖНО

Исландские депутаты не сумели «отомстить» Азербайджану
Исландские депутаты не сумели «отомстить» Азербайджану фото
17:42 1910
Россия обратилась к Израилю
Россия обратилась к Израилю
17:51 1423
Израиль все-таки убил Синвара. Информация подтвердилась
Израиль все-таки убил Синвара. Информация подтвердилась обновлено 18:02
18:02 3464
Белый дом обвинил Москву в манипуляциях. Силовики проводят обыски
Белый дом обвинил Москву в манипуляциях. Силовики проводят обыски наша корреспонденция: Молдова кипит; все еще актуально
11:19 5138
О чем договорились Баку и Тегеран
О чем договорились Баку и Тегеран наше поле зрения
15:14 4252
Главу египетской разведки ушли. Сразу после встречи с шефом израильской контрразведки
Главу египетской разведки ушли. Сразу после встречи с шефом израильской контрразведки горячая тема; все еще актуально
10:07 5081
Банк ABB начал сотрудничество с Карабахским университетом и учредил стипендии для 30 студентов
Банк ABB начал сотрудничество с Карабахским университетом и учредил стипендии для 30 студентов
15:14 1036
Запад хочет переименовать «зеленую экономику» в Араика Арутюняна
Запад хочет переименовать «зеленую экономику» в Араика Арутюняна на злобу дня
09:20 8049
В жажде американского удара
В жажде американского удара наш комментарий
12:54 4517
Наивный план Зеленского? А где реальный план Вашингтона?
Наивный план Зеленского? А где реальный план Вашингтона? главная тема; все еще актуально
00:16 5766
США сделают из армянской армии конфетку
США сделают из армянской армии конфетку
14:49 3915
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться