Израиль все-таки убил Синвара. Информация подтвердилась

Согласно утверждению собеседника телеканала, Синвар был убит в ходе боестолкновения с израильскими военными в городе Рафах на юге сектора Газа.

«Нашим врагам не спрятаться. Мы будем преследовать их и уничтожать», - добавил Галант.

«Когда вы будете преследовать врагов, они падут от меча перед вами», - процитировал Галант цитату из Торы.

* * * 17:34

Подконтрольные ХАМАС СМИ заявили, что им неизвестно о смерти Синвара, добавив, что ХАМАС «никогда не скрывал своих шехидов». Вместе с тем источники в спецслужбах отмечают, что «Синвар скорее мертв, чем жив».

Палестинские блогеры-противники ХАМАС предлагают опознать Синвара по часам, с которыми он часто появлялся.

Ранее бойцы ЦАХАЛ обнаружили черно-белые изображения, на которых изображен похожий на лидера ХАМАС мужчина, идущий по туннелю вместе с супругой и тремя детьми с большой сумкой в руках, пишет Daily Mail.

Как заявил Михаэль Коби, бывший высокопоставленный офицер Общей службы безопасности (ШАБАК) Израиля, допрашивавший в свое время Синвара, в сумке, которую нес лидер ХАМАС, «находилось около 25 кг динамита, вокруг него находилось как минимум 20 заложников».

Вместе с тем The New York Times сообщает, что Израиль проинформировал американских чиновников о том, что Яхья Синвар, скорее всего, убит. Армия Израиля забрала тело человека, которым, предположительно, является Синвар, для опознания.

Исследование образцов ДНК подтверждает факт ликвидации в секторе Газа лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара, утверждает израильская гостелерадиокомпания Kan. По ее информации, об этом говорят источники в израильских службах.