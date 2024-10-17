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Исландские депутаты не сумели «отомстить» Азербайджану

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Отдел информации
17:42 1911

Два депутата парламента Исландии - Бьярни Йоунссон (Лево-зеленое движение) и Биргир Тораринссон (Партия независимости) - попали в черный список Баку в январе этого года за то, что проголосовали за замораживание мандата азербайджанской делегации в ПАСЕ.

Бьярни Йоунссон

Теперь исландские СМИ сообщают, что эти депутаты пытаются «отомстить» Азербайджану, призывая исландское правительство бойкотировать предстоящий в ноябре климатический саммит COP29, который состоится в Баку. Однако их призыв, похоже, останется без ответа, поскольку в самой Исландии разразился политический кризис.

Напомним, что 74 члена ПАСЕ, проголосовавшие против Азербайджана, были включены в черный список Баку, и им был запрещен въезд в страну.

И Биргир Тораринссон

Биргир Тораринссон планирует вынести на обсуждение парламента резолюцию о бойкоте COP29, но его инициатива, вероятно, не увенчается успехом. Ведь премьер-министр Исландии Бьярни Бенедиктссон подал в отставку, которая была принята президентом Халлой Томасдоттир после их встречи 15 октября.

В условиях правительственного кризиса президент согласился распустить парламент, а новые выборы назначены на 30 ноября. Поэтому мандат Биргира Тораринссона и других депутатов, попавших в черный список Баку, находится под вопросом.

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