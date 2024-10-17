Исландские депутаты не сумели «отомстить» Азербайджану
Два депутата парламента Исландии - Бьярни Йоунссон (Лево-зеленое движение) и Биргир Тораринссон (Партия независимости) - попали в черный список Баку в январе этого года за то, что проголосовали за замораживание мандата азербайджанской делегации в ПАСЕ.
Теперь исландские СМИ сообщают, что эти депутаты пытаются «отомстить» Азербайджану, призывая исландское правительство бойкотировать предстоящий в ноябре климатический саммит COP29, который состоится в Баку. Однако их призыв, похоже, останется без ответа, поскольку в самой Исландии разразился политический кризис.
Напомним, что 74 члена ПАСЕ, проголосовавшие против Азербайджана, были включены в черный список Баку, и им был запрещен въезд в страну.
Биргир Тораринссон планирует вынести на обсуждение парламента резолюцию о бойкоте COP29, но его инициатива, вероятно, не увенчается успехом. Ведь премьер-министр Исландии Бьярни Бенедиктссон подал в отставку, которая была принята президентом Халлой Томасдоттир после их встречи 15 октября.
В условиях правительственного кризиса президент согласился распустить парламент, а новые выборы назначены на 30 ноября. Поэтому мандат Биргира Тораринссона и других депутатов, попавших в черный список Баку, находится под вопросом.