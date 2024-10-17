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Россия обратилась к Израилю

17:51 1422

Москва предостерегла Израиль от возможного удара по ядерным объектам Ирана, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Многократно предупреждали и продолжаем предупреждать, предостерегать Израиль от даже гипотетического рассмотрения возможности удара по ядерным объектам и ядерной инфраструктуре Ирана», – отметил Рябков.

Он уточнил, что «такой удар полностью перечеркнет все постулаты в области обеспечения ядерной безопасности, которые существуют на сегодняшний день».

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