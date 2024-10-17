Россия обратилась к Израилю
17:51 1422
Москва предостерегла Израиль от возможного удара по ядерным объектам Ирана, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Многократно предупреждали и продолжаем предупреждать, предостерегать Израиль от даже гипотетического рассмотрения возможности удара по ядерным объектам и ядерной инфраструктуре Ирана», – отметил Рябков.
Он уточнил, что «такой удар полностью перечеркнет все постулаты в области обеспечения ядерной безопасности, которые существуют на сегодняшний день».
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