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Израиль атаковал палестинский лагерь

18:04 350

Истребители израильских ВВС нанесли удары по лагерю палестинских беженцев Бурдж-эш-Шимали в окрестностях города Тир на юге Ливана. По информации телеканала Al Jadeed, на юге Ливана находились офисы ХАМАС и проживали его сторонники. 

Согласно сообщению, самолеты совершили несколько рейдов на наземные цели, раздались сильные взрывы. В лагерь, где находятся офисы радикального движения ХАМАС и проживают его сторонники, направляются пожарные команды и кареты скорой помощи.

Удары были нанесены по другим пригородам Тира - Эль-Аббасия и Эль-Хош. В Тейр-Деббе полностью разрушен четырехэтажный дом, сведений о жертвах и пострадавших пока не поступало.

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