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Замминистра Керимзаде принял граждан

18:12 179

Заместитель министра науки и образования Кянан Керимзаде принял граждан Джалилабадского района.

Согласно сообщению пресс-службы Миннауки, перед приемом вместе с главой Исполнительной власти Джалилабадского района Рафиком Джалиловым был посещен памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложены к нему цветы.

На приеме, на котором присутствовали жители Джалилабада, горожане выступили с обращениями по поводу присвоения имен шехидов школам, где они учились, строительства нового здания школы, перевода учащихся, а также с вопросами по трудоустройству.

Заместитель министра выслушал граждан, дал поручения оперативно решить каждое обращение в соответствии с законодательством.

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