Джейхун Байрамов отправился в Турцию
18:18 138
Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Турецкую Республику.
Как сообщили в Министерстве иностранных дел, Джейхун Байрамов примет участие и выступит на встрече в формате «3+3», которая состоится 18 октября в Стамбуле.
В рамках визита также планируется проведение двусторонних встреч.
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