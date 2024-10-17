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Обращение Бакинского аэропорта

18:46 1993

В ночь с 19 на 20 октября с 02:30 до 05:30 в связи с временными изменениями движения на некоторых улицах и проспектах Баку будут введены ограничения на движение транспорта по шоссе в сторону аэропорта, проспекту Гейдара Алиева и другим основным дорогам.

Пресс-служба Международного аэропорта Гейдар Алиев в связи с этим рекомендует пассажирам: планировать поездки заранее, чтобы избежать задержек; в качестве альтернативы использовать маршрут через Зыхское шоссе – Зых-Говсан – Аэропорт; отдать предпочтение общественному транспорту.

Автобусы «Аэроэкспресс» будут курсировать с интервалом 45 минут в ночное время.

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