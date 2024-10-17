Азербайджан опередил Эстонию на чемпионате Европы в Баку

В Баку на Национальной гимнастической арене продолжается чемпионат Европы по TeamGym.

Сегодня в борьбу вступила команда Азербайджана. В мужской квалификации наши гимнасты набрали 47 баллов и заняли 7-е место, опередив Эстонию. Стоит отметить, что если в Эстонии TeamGym развивают с середины 1990-х годов, то в Азербайджане данная дисциплина появилась лишь в 2018-м.

При этом в соревнованиях на трампете (мини-батут) азербайджанские гимнасты смогли, помимо Эстонии, опередить еще Италию и Португалию.

В многоборье квалификацию среди мужских команд выиграла сборная Дании. Также в субботний финал пробились Швеция, Норвегия, Великобритания, Португалия и Италия.

В женских соревнованиях в финал вышли Швеция, Исландия, Дания, Норвегия, Великобритания и Финляндия. В финале смешанных команд за медали в субботу будут бороться Дания, Великобритания, Швеция, Исландия, Норвегия и Италия.

TeamGym - командный вид соревнований, зародившийся в 1980-х годах в Швеции. Он включает в себя выступления на ковре, на акробатической дорожке и трампете.

В столицу Азербайджана съехались лучшие команды Старого света. Всего на чемпионате Европы выступают 14 сборных - Азербайджана, Чехии, Дании, Австрии, Эстонии, Финляндии, Великобритании, Исландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Португалии, Норвегии и Швеции. В общей сложности в Баку приехали 498 спортсменов и спортсменок.