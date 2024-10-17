USD 1.7000
EUR 1.8451
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Мария Захарова: "Ханкенди - это территория Азербайджана. И точка"
Новость дня
Мария Захарова: "Ханкенди - это территория Азербайджана. И точка"

Мировую экономику ждет «трудное будущее»

19:10 687

Глобальная экономика в ближайшие годы столкнется со слабыми темпами роста на фоне повышенного уровня государственной задолженности.

Такое предположение выдвинула директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«Наши прогнозы указывают на суровое сочетание слабого роста и большого долга. Это трудное будущее, - приводит ее слова Financial Times. - Страны столкнулись с высоким и продолжающим расти государственным долгом, который сейчас значительно выше, чем в период до пандемии коронавируса».

Заявление Георгиевой было сделано в преддверии ежегодного заседания МВФ и Всемирного банка, которое состоится на следующей неделе. Тогда же фонд представит новые экономические прогнозы. Июльский прогноз предусматривает рост мировой экономики на 3,2% в 2024 году и на 3,3% в 2025 году.

Ранее на этой неделе эксперты МВФ спрогнозировали, что мировой госдолг в конце 2024 года превысит $100 трлн, что соответствует 93% глобального ВВП. Как ожидается, к 2030 году показатель может подняться до 100% ВВП.

По оценкам фонда, рост мирового странового долга во многом вызван наращиванием госзаимствований в Китае и США, двух крупнейших экономиках мира. Но еще более «пугающей тенденцией», по мнению Георгиевой, является рост госдолга развивающихся и бедных стран, где все большая доля государственных доходов тратится на обслуживание долга. Глава МВФ призвала правительства по всему миру принять меры для снижения уровня госдолга и наращивания фискальных «подушек безопасности» на случай возможных экономических шоков.

В то же время Георгиева отметила замедление инфляции в ведущих экономиках мира, хотя и добавила, что объявлять победу над инфляцией пока рано.

Посольство Азербайджана в Ливане частично эвакуировано
Посольство Азербайджана в Ливане частично эвакуировано МИД вносит ясность
19:50 341
Исландские депутаты не сумели «отомстить» Азербайджану
Исландские депутаты не сумели «отомстить» Азербайджану фото
17:42 4679
Россия обратилась к Израилю
Россия обратилась к Израилю
17:51 3853
Израиль все-таки убил Синвара. Информация подтвердилась. Подробности операции
Израиль все-таки убил Синвара. Информация подтвердилась. Подробности операции обновлено 19:31
19:31 6918
Белый дом обвинил Москву в манипуляциях. Силовики проводят обыски
Белый дом обвинил Москву в манипуляциях. Силовики проводят обыски наша корреспонденция: Молдова кипит; все еще актуально
11:19 5664
О чем договорились Баку и Тегеран
О чем договорились Баку и Тегеран наше поле зрения
15:14 5561
Главу египетской разведки ушли. Сразу после встречи с шефом израильской контрразведки
Главу египетской разведки ушли. Сразу после встречи с шефом израильской контрразведки горячая тема; все еще актуально
10:07 5490
Банк ABB начал сотрудничество с Карабахским университетом и учредил стипендии для 30 студентов
Банк ABB начал сотрудничество с Карабахским университетом и учредил стипендии для 30 студентов
15:14 1305
Запад хочет переименовать «зеленую экономику» в Араика Арутюняна
Запад хочет переименовать «зеленую экономику» в Араика Арутюняна на злобу дня
09:20 8550
В жажде американского удара
В жажде американского удара наш комментарий
12:54 4994
Наивный план Зеленского? А где реальный план Вашингтона?
Наивный план Зеленского? А где реальный план Вашингтона? главная тема; все еще актуально
00:16 5940

ЭТО ВАЖНО

Посольство Азербайджана в Ливане частично эвакуировано
Посольство Азербайджана в Ливане частично эвакуировано МИД вносит ясность
19:50 341
Исландские депутаты не сумели «отомстить» Азербайджану
Исландские депутаты не сумели «отомстить» Азербайджану фото
17:42 4679
Россия обратилась к Израилю
Россия обратилась к Израилю
17:51 3853
Израиль все-таки убил Синвара. Информация подтвердилась. Подробности операции
Израиль все-таки убил Синвара. Информация подтвердилась. Подробности операции обновлено 19:31
19:31 6918
Белый дом обвинил Москву в манипуляциях. Силовики проводят обыски
Белый дом обвинил Москву в манипуляциях. Силовики проводят обыски наша корреспонденция: Молдова кипит; все еще актуально
11:19 5664
О чем договорились Баку и Тегеран
О чем договорились Баку и Тегеран наше поле зрения
15:14 5561
Главу египетской разведки ушли. Сразу после встречи с шефом израильской контрразведки
Главу египетской разведки ушли. Сразу после встречи с шефом израильской контрразведки горячая тема; все еще актуально
10:07 5490
Банк ABB начал сотрудничество с Карабахским университетом и учредил стипендии для 30 студентов
Банк ABB начал сотрудничество с Карабахским университетом и учредил стипендии для 30 студентов
15:14 1305
Запад хочет переименовать «зеленую экономику» в Араика Арутюняна
Запад хочет переименовать «зеленую экономику» в Араика Арутюняна на злобу дня
09:20 8550
В жажде американского удара
В жажде американского удара наш комментарий
12:54 4994
Наивный план Зеленского? А где реальный план Вашингтона?
Наивный план Зеленского? А где реальный план Вашингтона? главная тема; все еще актуально
00:16 5940
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться