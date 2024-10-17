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Шесть F-16 для Украины

19:39 686

Норвегия в скором времени передаст Украине шесть истребителей F-16, сообщил министр обороны Рустем Умеров по итогам встречи со своим норвежским коллегой Арильдом Граммом, говорится в сообщении Минобороны Украины.

«Обсудили текущую ситуацию на фронте и наши потребности, в частности, в дальнобойном оружии. Достигли конкретных договоренностей по укреплению нашей противовоздушной обороны», — сообщил Умеров.

Он отметил, что стороны обсуждали развитие украинского ОПК. Также Осло предложил взять «шефство» над одной из бригад ВСУ, как это делает Франция. Формат предусматривает тренировку и оснащение украинских бойцов.

Ранее Норвегия выделила около 48 миллионов евро на покупку для Украины беспилотников и средств противовоздушной обороны. 

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