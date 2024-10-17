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Белый дом уже проинформировали о ликвидации Синвара

19:43 379

Армия обороны Израиля проинформировала Белый дом и Совет национальной безопасности США о ликвидации главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник.

«Белый дом и Совет национальной безопасности проинформированы израильской армией об операции, в [ходе которой] был убит Синвар», - передает источник телеканала в американском оборонном ведомстве.

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